مال وأعمال

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة أمس، مرتفعة بشكل جماعي، حيث صعد المؤشر العام 0.38%، وهي نفس نسبة النمو التي سجلها مؤشر السوق الأول، فيما أنهى «الرئيس» التعاملات مرتفعاً 0.37%.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 3.6%، فيما تراجع قطاعا العقارات والسلع الاستهلاكية فقط عند الإغلاق بانخفاض قدره 0.27% و73% على الترتيب. وجاء سهم «وربة للتأمين» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة، بنمو نسبته 19.4%، فيما تصدر سهم «تحصيلات» القائمة الحمراء بانخفاض معدله 9.5%. وتقلصت سيولة البورصة 22% إلى 20.02 مليون دينار مقابل 25.65 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 25.6% إلى 166.17 مليون سهم مقابل 223.29 مليون سهم بجلسة الأحد.

وحقق سهم «الكويت الوطني» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 3.26 ملايين دينار مرتفعاً 0.23%، فيما تصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط الكميات بتداول 29.44 مليون سهم متراجعاً بنحو 1%.

