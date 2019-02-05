مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان أخيراً بالتعاون مع اكاديمية اتقان خطته التدريبية السنوية الخاصة ببرنامج كيفية التعامل مع السطو المسلح لموظفي الفروع والتي يحرص البنك من خلالها على دعم وتنمية قدرات ومهارات موارده البشرية للتعامل مع اية احتمالات سلبية يمكن ان تحدث .

وقال البنك في بيان صحافي: ان مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان قررت اعتماد البرنامج التدريبي «كيفية التعامل مع السطو المسلح» ضمن الخطة التدريبية السنوية لتوضيح فكرة ان حماية مقر العمل ليست مسؤولية الجهات الامينة وحسب بل أيضا يجب تدريب الموظف على اليقظة والاحتياطات الامنية وكيفية التعامل مع عمليات السطو.

واضاف البيان ان ادارة البنك لا تهتم فقط بالحفاظ على سلامة الموظفين او ممتلكات البنك بل الاهم الحفاظ على العملاء حيث ان هذه الدورات ركزت بشكل رئيسي على كيفية التعامل مع اي تطورات او احداث والحفاظ على ارواح العملاء .

وبلغ عدد موظفي الفروع الذين شاركوا في البرنامج تقريبا 336 موظفاً على مدار 20 دورة تعلموا خلالها العديد من الامور التى تتعلق بالتعامل مع اي مستجدات تتعلق بالامن لاسيما تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالعملاء.

