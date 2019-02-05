مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً:

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: عبدالله محمد عبدالله المزيني ، محمد اعقيل الحسن، عواطف خلف محمود المنصور، بهيجة عبدالله أحمد العيدان، و فاطمة بشير مناحي العدواني.

هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغ قيمتها150,000 دينار في 27 مارس المقبل. أما سحب الدانة ربع السنوي الثاني سيقام في 26 يونيو 2019 على جائزة قيمتها 250,000 دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

