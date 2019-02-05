مال وأعمال

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن مجلس إدارتها عقد اجتماعا برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد الفاضل.

وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها بحث التركيبة المقترحة لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة وتعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ (البترول الكويتية) هاشم هاشم في بيان صادر عن المؤسسة إن مجلس إدارتها بحث التركيبة المقترحة لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة التي بدورها تعزز قواعد ومبادئ الحوكمة لرفع مستوى فعالية مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف هاشم أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ناقش التركيبة المقترحة وأصدر قراراته بتعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة للسنوات الثلاث القادمة. وذكر أنه تم تعيين سند السند رئيسا لمجلس إدارة شركة نفط الكويت وحمزة بخش رئيسا لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية وحمد التركيت رئيسا لمجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية وفهد العجمي رئيسا لمجلس إدارة شركة (كي.بي.سي هولدينجز) (آروبا) وقاسم المجادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية لاستكشافات البترولية الخارجية.

وأفاد بأنه تم تعيين أحمد حبيب رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وبدر الخشتي رئيسا لمجلس إدارة ناقلات النفط الكويتية وفؤاد العباسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج والشيخ علي حمود الصباح رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات القطاع النفطي.

وبين هاشم أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بحث الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في القطاع النفطي على ضوء انتهاء خدمات بعض القياديين إذ أصدر المجلس قراراته بتعين الشيخ نواف سعود الصباح رئيسا تنفيذيا لشركة (كي.بي.سي هولدينجز) (آروبا) وتكليفه مهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية. وأشار إلى أنه تم تعيين عبدالناصر الفليج عضوا منتدبا للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية ووليد البدر رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الوطنية الكويتية وعماد سلطان رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت ومطلق العازمي رئيسا تنفيذيا لشركة صناعات الكيماويات البترولية.

وذكر أنه تم تكليف حاتم العوضي بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وعلي شهاب بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) لشركة ناقلات النفط الكويتية وعبدالله السميطي بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية لنفط الخليج وناصر الشماع بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) لشركة خدمات القطاع النفطي.

