مال وأعمال

نوه كبير المديرين الماليين زاهد كاسماني الى أن افتتاح المرحلة الرابعة خلال الربع الأول من عام 2018 أدى إلى نمو تراكمي في الدخل التشغيلي بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 85.5 مليون دينار خلال العام الماضي.

حيث ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6% خلال العام الماضي، مستفيدة بشكل رئيسي من وفورات الحجم بسبب افتتاح المرحلة الرابعة مقارنة بالعام الماضي. وشكل دخل المرحلة الرابعة جزءا من السنة ما أدى إلى انخفاض في 19 نقطة أساسية في هامش التشغيل والذي بلغ في عام 2018 ما يعادل 68.9 في المئة مقارنة بـ 69.1 في المئة في عام 2017.

وذكر كاسماني: «المرحلة الرابعة أضافت أرباحا على أدائنا الأساسي، حيث ارتفع صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى 3.4 ملايين دينار ليبلغ 52.5 مليون دينار، ممثلا زيادة بنسبة 7 في المئة خلال نفس الفترة في عام 2017». فيما يخص عائد الأصول فقد بلغ 6.3 في المئة خلال 12 شهر حتى 31 ديسمبر 2018 مقارنة بـ 6.4 في المئة في عام 2017. ويعود الانخفاض الطفيف في العائد على الأصول إلى الإضافات المهمة للعقارات الاستثمارية قيد التطوير في الكويت، البحرين والمملكة العربية السعودية ولايزال جزءا كبيرا من هذه الإضافات غير جاهز لتحقيق العائدات لمجموعتنا. وأضاف أن عائد حقوق المساهمين انخفض بنسبة 0.5% في عام 2017 إلى 13.0 في المئة في العام الحالي. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى أن المرحلة الرابعة لم تشغل بكامل طاقتها ولم تشغل لسنة مالية كاملة. إضافة لذلك، تم دفع تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض المسحوبة لتطوير المرحلة الرابعة بشكل مباشر لأرباحنا . وأضاف: «ومستقبلا، يستمر مسارنا الاستراتيجي دون تغيير جوهريا حيث نواصل قيادتنا للأعمال الأساسية، محافظين على حصة مهيمنة في السوق الكويتي، وهو موقع يدعمه النمو الذي نحققه في مشاريعنا، أما خارج الكويت، فنحن ما زلنا نسعى للفرص ولكن نركز بشكل عام على بصمتنا الحالية، وتعزيز مواقفنا في اسواقنا الرئيسية بناء على النمو الناجح». وأكد بأن الشركة ستسعى في المملكة العربية السعودية لتطوير التشغيل بعد الانتهاء من المشروعين الجديدين في الرياض والخبر بنجاح.

و تتمتع شركة المباني بقيم ومستقبل ونموذج أعمال مستدام ومربح، وهي شركة ذات نموذج أعمال مستدام ومربح، ومبادرات نمو واضحة لمستقبل مزدهر ذو قاعدة دخل متنامية.

أما فيما يتعلق بإجمالي رأس المال المتبقي للفنادق بالكويت فقد يبلغ حوالي 60 مليون دينار خلال الفترة 2019-2020 لاستكمال الفنادق. وذكر زاهد إن إجمالي النفقات الرأسمالية اللازمة لإكمال مشروعنا الأفنيوز الكويت تبلغ حوالي 60 مليون دينار خلال العامين المقبلين ، ومتطلبات نفقات رأس المال لتطوير المشاريع في المملكة العربية السعودية ستكون ضمن هامش التدفقات النقدية ،لا يتعين علينا اقتراض أي شيء إضافي لهذا الغرض، فنحن لانزال بصدد الانتهاء من جميع تفاصيل التمويل والخطط الإجماليةوسنقوم بإعلامكم بأي مستجدات تتعلق بهذا الأمر في المستقبل القريب». وفيما يخص كلفة التمويل للمرحلة الرابعة على بيان الدخل وكم سيكون بالنسبة لكل ربع، فقد ذكر كاسماني بأن قيمة الاستهلاك يبلغ 4 ملايين دينار تقريبا على مدار عام 2019 بأكمله. وستكون كلفة التمويل ضعف هذه القيمة مرة ونصف إلى مرتين حسب استكمال ذلك الجزء من المشروع.

أما عن النسبة المئوية للأرباح التشغيلية أو الأرباح المتكررة فهو يكاد يكون إجمالي الدخل تشغيلياً، والذي هو مدرج في بياناتنا المالية .

