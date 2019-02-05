مال وأعمال

أعلنت «إيمرسون» عن إتمامها عملية شراء شركة «إنتليجنت بلاتفورمز» التابعة لـ «جنرال إلكتريك» وستتمكن إيمرسون عبر هذه الصفقة من توسيع قدراتها في مجال التحكم الآلي والتطبيقات المنفصلة، وذلك من خلال تقنيات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLC) بشركة «إنتليجنت بلاتفورمز».

وسُتشكل «إنتليجنت بلاتفورمز» بمحفظتها المتطورة من الأجهزة وآليات التحكم المرتبطة بالبيئة السحابية والمخصصة لجعل المصانع أكثر ذكاءً، داعماً قوياً لمنظومة «بلانت ويب» (Plantweb) الرقمية التابعة لشركة «إيمرسون»، وستزيد عملية الاستحواذ على «إنتليجنت بلاتفورمز» من فرص «إيمرسون» للنمو عبر الصناعات القائمة على نوع عملية التصنيع والأسواق الهجينة المستهدفة مثل المعادن والتعدين، وعلوم الحياة، والأغذية، والمشروبات، والتغليف.

وتتخذ «إنتليجنت بلاتفورمز» من شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا مقراً لها، وهي تضم حوالي 650 موظفاً حول العام، وبلغت مبيعاتها في العام الماضي 210 ملايين دولار.

