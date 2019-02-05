مال وأعمال

نوه طارق الى الأفنيوز- الرياض بأنه سيكون أكبر مشاريع شركة المباني وواحدا من أكبر المجمعات التجارية في العالم بتصميم معماري فريد من نوعه يتضمن خمسة أبراج متعددة الأغراض.

وقد تم إدراج عروض المقاولين في اللائحة المختارة وذلك لاختيار المقاول الرئيسي، وتأمين مبلغ 5.6 مليارات ريال سعودي من قبل مجموعة من البنوك من الكويت، والمملكة العربية السعودية وسيتم الاعلان قريبا عن تفاصيل هذا الموضوع.

أما بالنسبة للأفنيوز الخبر، فقد أشار العدساني بأن تصميم المشروع لايزال في مرحلة الاعتماد. وسيضم مناطق تجارية وترفيهية، إضافة إلى أربع أبراج ستضم شققا سكنية وفنادق ومكاتب ومرافق طبية ومعارض وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات.

«الأفنيوز- الشارقة» شراكة استراتيجية مع «شروق»

قال العدساني ان مشروع الأفنيوز- الشارقة، الذي يعد شراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- شروق في الإمارات العربية المتحدة، يقع المشروع في شارع الشيخ محمد بن زايد وهو أحد الشوارع المهمة في الشارقة.

وينطوي المشروع على استثمار وتطوير لمساحة تأجيرية إجمالية تقدر بـ 58000 متر مربع وفندق يضم 200 غرفة، ويتم حاليا إنجاز التصميم للمشروع القائم على مساحة تبلغ 65000 متر مربع، من قبل مجموعة من أفضل مهندسي العمارة في العالم.

