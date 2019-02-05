مال وأعمال

جلسة العمل الثانية التي عقدت بعنوان «الاستثمار البشري وقصص نجاح» والتي ترأستها منال الحساوي، قالت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الانصاري، ان الطريقة الوحيدة لنجاح العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص تتمثل في الشراكة، إذ ومن خلال ذلك فقط يمكن التعرف على المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص من العمالة الوطنية.

وشددت الانصاري على وجود فجوة حالية بين مخرجات التعليم وحاجة القطاع الخاص، مبينة أن التدريب هو الرافد الاساس الذي يأتي في المرحلة الثانية بعد التعليم، لا سيما في ظل تفاوت قدرات الخريجين الذين يحتاج بعضهم إلى تدريب إضافي بعد التخرج.

وقالت إن الهيئة العامة للقوى العاملة تفخر بأنها قد ابتكرت ما يعرف بـ «برنامج الارشاد الوظيفي» الذي يساعد الخريج على تطبيق المهارات المكتسبة وقياس شخصيته، وذلك بهدف التعرف على الوظيفة التي تناسبه.

أما عضو مجلس الادارة في شركة لوياك للتدريب الاهلي والاستشارات الإحصائية فتوح الدلالي فقالت إن «لوياك» اعتمدت منذ انطلاقتها على الاستثمار في العنصر البشري، وذلك من خلال اعتمادها على مجموعة من القيم هي «السلام، المحبة، الوعي، الالتزام، المصداقية، المشاركة والتمكين».

وقالت إن «لوياك» نجحت منذ انطلاقتها في العام 2002 إلى 2017 بتدريب 75 ألف مستفيد، كما نجحت في التوسع الجغرافي في عدد من الدول العربية إلى جانب الكويت وهي (الاردن، لبنان، اليمن ومصر).

أما عضو جمعية إنجاز جابر اشكناني فقال ان جمعيات النفع العام ما زالت بحاجة إلى المزيد من دعم الجهات والمؤسسات الحكومية العاملة في الكويت، كما أن مؤسسات القطاع الخاص بحاجة للإيمان بهذه الكوكبة من الخريجين الذي يتم تدريبهم في كل عام، لافتاً إلى ان سوق العمل ما زال ضيقاً وان الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ما زالت دون مستوى الطموح.

