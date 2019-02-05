آراء

أثارت وزارة التعليم العالي من جديد قضية الشهادات المزورة عبر إحالة دفعة جديدة من الشهادات المزورة والمشبوهة للنيابة العامة، وكانت قد أثيرت تلك القضية خلال فترة الصيف حيث شكك البعض في مصداقيتها والأجندات من وراء إثارتها وذهبت التكهنات على التغطية على بعض الصفقات التجارية والمالية. والحقيقة ان هذه الدوافع او تلك التكهنات لا تعنينا بشكل كبير، بقدر ما تعنينا القضية نفسها المتعلقة بالشهادات المزورة، وما أفصحت عنه تلك القضية من شبكة فساد كبيرة متمرسة في عملية التزوير قادرة على إدارة العملية برمتها داخل وخارج الكويت وعبر العديد من الجامعات في عدد من الدول. والحقيقة ان تفشي تلك الظاهرة أتى بفعل الشعور العام بحالة التردي العامة في الإدارة والضبط وتفعيل القوانين، وهي حالة من السهولة استشعارها من خلال السلوك العام في العديد من مرافق الدولة وقد يكون أبسطها ما يحدث من تهور السائقين من مواطنين ومقيمين في قيادة المركبات وتجاوز القانون بصفة يومية، إلا ان استمرار الوزارة في متابعة قضية التزوير يعكس حالة حقيقة من المصداقية والجدية في متابعة تلك القضية، وها هي الوزارة مجددا تحيل مجموعة جديدة من المزورين، إلا ان أبرز ما يلفت الانتباه في تلك الشهادات ان «الحقوق» هي الأكثر انتشارا في مجال التزوير، ما يعني أننا أمام ظاهرة من أخطر الظواهر وهي ان الكثير من القائمين على تطبيق القانون هم أصلا مزورون مخالفون للقانون، وذلك بالضبط يذكرنا بحالة التزوير في الجنسية، حيث الكثير منهم يتجهون بعد الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير للعمل في وزارة الداخلية، مما يعني ان من يطبق القانون هو في الأصل متجاوز على القانون، وتلك ظاهرة تعكس حالة من الانهيار الداخلي لاجهزة الدولة، ففي أي دولة تسعى لأن تعيش وليس لأن تتطور فحسب تضع جل اهتمامها في الحفاظ على القضاء والسلطة القضائية والقانون والقائمين على وضع القوانين وتطبيقها، فإن سلم ذلك المجال، فقد تمكنت الدولة من البقاء ومن ثم الازدهار، ولكن إن تم إفساده كما يحصل الآن فهو مؤشر خطير على الانهيار مما يتطلب جهودا حقيقية للمكافحة والنهوض بذلك المجال، لهذا نأمل ان تسعى الحكومة بدعم حقيقي لجهود وزارة التربية والتعليم العالي في مكافحة الشهادات المزورة وأن لا تستسلم للضغوط السياسية والنيابية على حساب بقاء وطن وازدهار وتطور مجتمع.

