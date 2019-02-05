آراء

كلنا نعرف ونعي جيدا الحالة التي يعاني منها مجلس الأمة من خلال علاقة عدد من نواب الأمة الكرام مع الرئاسة والعدد الأكثر من زملائهم لأسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب نتائج انتخابات الرئاسة التي كانت بأول جلسة من جلسات مجلس ديسمبر 2016م وكيف كان تعاطي من خسر هذا المنصب مع الرئيس الفائز بالكرسي الرئاسي وهذا شيء طبيعي بالحياة الديموقراطية والبرلمانية فلابد من مرشحين كثر يصل عدد منهم لقاعة عبدالله السالم كنائب عن الأمة والأكثرية من هؤلاء المرشحين يعيش حالة «حاول مرة أخرى أو استريح»، واستمرارا للعمل البرلماني نجد في انتخابات رئاسة المجلس مرشحاً فائزاً والآخر خاسراً ويتكرر الحال بالمناصب الباقية مثل نائب الرئيس وأمين سر المجلس ومراقب المجلس وبعد فوز من حصل على ثقة زملائه من النواب يتم تبادل التهاني وخلاص، ولكن في مجلسنا الحالي باتت انتخابات المناصب مصدر خلاف وصراع من أول جلسة لحد هذا اليوم، وأصبح لسان الحال أنا معارض لكل ما يتفق عليه من قبل الرئاسة وبقية النواب ومع كل هذا نقول أن الوضع طبيعي بالحياة البرلمانية والخلاف بالآراء أمر صحي جدا وطبيعي ولكن الذي ليس طبيعياً المعارضة من أجل أني أعارضك وأرغب بإحراجك فقط وصوتي عال وأعلى من كل الأصوات.

ولكن ما حدث بالجلسة الماضية بات فعلا غير مقبول كونه عارض بالخطأ ووقف الموقف الخطأ حيث معارضتهم كانت لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بإنهاء عضوية نائبين سابقين لصدور حكم قضائي عليهما فبهذا تنتهي عضوية النائبين وفق المادة (2) والمادة (50) من قانون الانتخابات، وكان يفترض بالرئاسة الكريمة بمجلس الأمة أن تعلن خلو المقعدين منذ أن صدر حكم المحكمة الدستورية ولا يتم عرض الموضوع للتصويت من قبل النواب الكرام لكونه حكماً صادراً من المحكمة الدستورية باسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهو رئيس السلطات الثلاث بالبلاد وفق الدستور الكويتي لعام 1962م، وبالإضافة لهذا كلنا نعلم أن هناك عدداً من النواب يظن ويعتقد بقرارة نفسه أنه غير كل النواب ويحق له ما لا يحق لغيره من النواب ولا يزال يتبع أسلوب الخطابة ذات الصوت العالي والصراخ أحيانا بحجة مصلحة البلاد والعباد وهو يعلم كل العلم أنه كنائب لم يقدم شيئاً للبلاد ولا يقدم شيئاً للعباد إلا اللهم خلق الأزمات والخلافات وعرض العضلات للإعلام المحلي محاكيا الشارع الانتخابي الخاص فيه ومن بعد هذا الطوفان، وكان لهم موقف الانسحاب من الجلسة بعد إعلان خلو المقعدين مصحوبا بقليل من الصراخ الاعتراضي على الوضع ناسين أو متناسين أنه حكم للمحكمة الدستورية ويجب احترامه، وهنا نحترم انسحابهم كنواب عن الجلسة كنوع من أنواع الاعتراض والرفض لما يحصل ولكن لماذا الصراخ والمؤتمرات الصحفية والإعلامية خارج قاعة عبدالله السالم وهم يعلمون علم اليقين أن ما يقال ويحصل خارج قاعة البرلمان مثل فقاعة الصابون التي لا تفيد ولا تضر سوى البهرجة الإعلامية؟ وأن كانوا فعلا صادقين برفضهم اسقاط عضوية زميليهم بالبرلمان كان من باب أولى أن يقدموا استقالاتهم كصورة من صور التضامن معهما ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث لكون كل من نواب الأمة يعمل وفق نظام (يا الله نفسي) ويقال انه قد دب الخلاف فيما بينهم كنواب انسحبوا من الجلسة المذكورة على تقديم استقالاتهم أو بقائهم كنواب. ومن خلال مشاهدة التاريخ الماضي القريب يعرف المشاهد أن النائب الذي يستقيل لا يذكر بعد استقالته ولا تمشي أموره ويصبح حاله حال السياسيين الذين قاطعوا الانتخابات وفق الصوت الواحد تلاشوا ونساهم المواطن لكون المواطن يبحث عن مصالحه البسيطة وبعرف الحياة الناس مع المواقف ومع من يقدر أن يساهم بحل مشاكلهم حتى وان كانت بسيطة.

والحين وأنا اختم مقالي لهذا الأسبوع أقول لكل النواب الكرام ترى أهل الكويت الطيبين وصلوا لمرحلة الملل والزهق من تصرفات وأداء الأكثر منكم لكونكم اضعتم حاضر ومستقبل الوطن وخلقتم مواطناً قد كفر بالحياة الديموقراطية بسبب شعوره بأن مجلس الأمة بات عائقا أمام أي تطور أو تقدم لهذا الوطن ومواطنيه وأصبح مكانا لنيل المصالح الخاصة والحزبية والبلاد والعباد آخر اهتماماتك، ولهذا نقول اعذرنا عزيزي النائب الكريم لقد شبعنا من أفلام البطولات الصوتية واكتفينا من الحركات الاستعراضية ما عجبك المجلس قدم استقالتك وتوكل على الله، وهذا الوطن وأهله محفوظون من عند الرحمن سبحانه وتعالى وهم بيد أمير حكيم وقائد كبير والحمد لله، والحين لم يبق سوى الدعاء لرب العالمين أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وضرر ويفكنا ويخلصنا من الانسحابات الاستعراضية ويجعل العمل الحقيقي هدفا ويختفي الاستعراض من العمل السياسي الكويتي، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن يستفسر: ليش الشبعان يرفض اسقاط القروض؟ والجوعان يطلب اسقاطها؟ الجواب بسيط من شبع نسى الجوع ولكن من وين شبع؟ انت بسك استفسارات يا مواطن.

