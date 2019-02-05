آراء

هناك نكتة قديمة متداولة بالعراق إن شخصاً أتى الى آخر وقال له بتعجب: سمعنا إنك ميت؟

فقال الآخر: ألا تراني حياً أمامك؟

فقال: ولكن الذي نقل لنا الخبر ثقة؟

بهذه المقدمة أبدأ موضوعي الذي أصبح يضايق كل من يهتم بالشأن الخليجي وعودة العلاقات الى سابق عهدها ، أيام ما كانت العلاقات الأسرية دافئة ويغمرها الحب والمودة، فتجد الآن الكثير من الحسابات الوهمية تضرب الاخوة الاشقاء وتقسمهم الى فريقين ، وان كنت شخصياً أشك بكثير منها بأنها تتبع الموساد الصهيوني ولنا في الصحافي الاكاديمي ايدي كوهين مثال واضح.

إن الذي يجمع دول الخليج عدة روابط منها الدين الواحد والشعب الواحد والتاريخ الواحد والنسب والجيرة ..الخ .

فبعد عدة سنوات من النجاح بطرح فكرة مجلس التعاون الخليجي وتقارب الأشقاء أكثر وأكثر نجد الخلافات منذ فترة تطفو على السطح وبدأوا بنشر غسيل الأسرة الواحدة التي كانت مضرب مثل لعدة تجمعات إقليمية .

فغابت أصوات العقلاء وظهرت أصوات المطبلين والشحاذين والكذابين ، فتجد كل شخص يتقمص دور الشيطان الرجيم ليدلي بدلوه في مصير شعوب وإخوان وأهل الخليج.

وايضاً نجد أشباه الاعلاميين وأصحاب الصحف الصفراء يتفننون بالكذب فقط ليغيضوا الدولة الفلانية ، وآخرون تقمصوا شخصية مسيلمة بكل فخر ليصرح بكل وقاحة فيكذب على الدولة الفلانية بأنه حدث انقلاب أو ما شابه.

وحتى الأعراض لم تسلم من الحرب السياسية القذرة بين الأشقاء فهذا يطعن بوالدة فلان وآخر في بنات الأسرة الحاكمة - أعاذنا الله وإياكم من شرورهم - فلم تجد الغيرة على أفراد الأسرة الخليجية للأسف.

وأذكر أنه بعد التحرير من العراق والحرب السياسية بين الكويت والعراق لم تنزل الكويت - وهي المظلومة والمحتلة من جار عربي ساندته طوال حربه مع ايران - الى مستوى أخلاقي هابط لتطعن بعرض المقبور صدام وبأسر حزب البعث البائد.

والسؤال الذي يطرحه أغلب العقلاء الخليجيين الى متى ستستمر هذه الأزمة الخليجية البائسة بين الأشقاء؟ أما آن للشعوب أن تقول كلمتها بعد أن فشل أصحاب السياسة؟

ومن الأساليب التي أقترحها أن يُعمل هاشتاق بمواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر بعنوان: #نريد_عودة_العلاقات_الخليجية، والمشاركة به برسائل ايجابية قدر الامكان.

وكذلك اقترح على من يريد أن يسبب الفتنة أن يرد عليه ولا يعطى أي مجال لاستمراره بنفخ الكير بنار الأزمة.

وارجو عدم تداول أو نشر مقاطع الاعلاميين الكذابين والمنافقين والمطبلين خاصةً أصحاب الأسامي الرنانة الذين برزوا بهذه الأزمة وخضعوا للأموال فأخرجوا أبالستهم من عقولهم ليصبوا وقودهم على نار الأزمة. وأختم كلامي بحديث الرسول (ص) حيث قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوهم التراب». ودمتم بحفظ الله.

* نكشة:

1 - أبارك لمنتخب قطر الشقيق فوزه بكأس آسيا عن جدارة واستحقاق.

2 - أبارك لدولة الامارات الشقيقة على حسن نجاح وإدارة وتنظيم كأس آسيا.

