آراء

ثمة قناعة راسخة لدى الكويتيين كافة ان التعليم في الكويت بحاجة الى اعادة نظر شاملة، وخصوصا ما قبل الجامعي، وهذا لا يمكن ان يتحقق من دون وجود نخبة متعلمة قادرة على اعادة بناء هذه المنظومة التي تعرضت في العقود الماضية الى الترهل والتخريب الممنهج من خلال غياب الادارة الصحيحة، وسيادة الدروس الخصوصية الناتجة عن غياب الشرح في الحصص الدراسية، بسبب ميل غالبية المدرسين الى استغلال ذلك في الاستفادة الشخصية من تلك الدروس.

هذه المشكلة لا يمكن ان تحل بالقرارات الوزارية التي هي مسكنات لا اكثر، لانها لا تتصل بجوهر القضية، وتبقي المرض يتطور الى ان ينتشر بالجسد كله ويقضي عليه، فنحن في الكويت نخرج اميين وليس متعلمين، وهذا بحد ذاته اكبر المشكلات التي تواجهها التنمية في البلاد، التي يجب ان تكون تنمية للانسان قبل العمران.

من اجل اعادة البناء الصحيحة يجب ان يكون لدينا تعليم عال صحيح، مخرجاته تنسجم مع متطلبات المجتمع، وان يكون المتخرجون قادرين على اداء المهمة المنوطة بهم على اكمل وجه، خصوصا في مجال التعليم ما قبل الجامعي، لكن للاسف ان هذا الهدف لم يتحقق رغم مرور 53 سنة على وجود جامعة الكويت التي كان ينظر اليها على انها الاساس في التنمية البشرية، وايجاد جيل يستطيع تحمل المسؤولية الوطنية في هذا الشأن. في موازاة ذلك لم تستغل الدولة المبتعثين الى الخارج في بناء منظومة تعليمية صحيحة ومتطورة، وقادرة على التماشي مع متطلبات العصر، فالذين ابتعثوا الى الخارج وتخرجوا كان من المفترض ان يشكلوا الاساس في تطوير التعليم وتوطينه، لكن للاسف تحولوا عبئا على القطاع العام، من جهة، او انهم وجدوا انفسهم في طريق مسدود في ما يتعلق بالدور الطبيعي الذي درسوا من اجله.

كل هذا ادى الى الخراب الذي نحن عليه اليوم في التعليم، والى عدم وجود منظومة حقيقية منتجة ومؤهلة للمتعلمين، الذين هم اليوم مشكلة حقيقية للدولة ككل، فتراجع مستوى التعليم ما قبل الجامعي الى مستويات متدنية جدا، حتى باتت الكويت في آخر سلم الترتيب العالمي للتعليم، في ما قبل لم يجر النظر جديا بالتعليم الجامعي المفترض ان يكون الحاضنة لتخريج المتعلمين القادرين على اداء واجبهم في الخدمة الوطنية، وكل هذا بسبب الاهمال الحكومي لاهم المرافق في الدولة، لانه اذا فسد التعليم فسد كل شيء في الدولة.

اليوم حين يكون تصنيف جامعة الكويت 5933 على المستوى العالمي، رغم الامكانات الهائلة التي تمتلكها الدولة، وهذه الميزانيات الضخمة للتعليم، فإن هذا يعني هدرا كبيرا في هذا المرفق المهم، كما انه يدل على مدى عدم الاستفادة من تلك الثروة البشرية الكبيرة. للاسف اننا الى اليوم لم نغير الذهنية التي نتعاطى بها مع اهم مرفق وهو التعليم، وتراجع التصنيف العالمي للجامعة، مع تراجع جودة التعليم ماقبل الجامعي، كل ذلك يدل على مدى استشراء الفساد في البلاد، فالتعليم معيار تقدم وتطور المجتمعات، وتراجعه يعني تخلف المجتمع، وفساده يعني تخريج اجيال من الفاسدين، لذلك يجب ان يكون تراجع تصنيف جامعة الكويت جرس انذار من اجل اجراء نفضة كاملة بالتعليم من الجامعة وحتى الروضة، وهذه يجب ان تكون مهمة الحكومة ككل، وليس وزارتي التربية والتعليم العالي.

