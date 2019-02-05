إضاءات

نقص الاصوات النسائية بات يمثل ظاهرة واضحة وصريحة، بالذات على صعيد الأغنية الكويتية.

مثل هذا الأمر كان مقبولا، قبل أكثر من نصف عقد من الزمان، ولكن مع وجود المنصات والحاضنات الأساسية، بالذات، المعهد العالي للموسيقى، والذي يمثل أحد الصروح الأكاديمية الشامخة فإن معادلة النقص باتت بأمس الحاجة الى طرح العديد من الأسئلة المحورية، حول حيثيات ذلك الغياب، خصوصا، أن أقسام ذلك المعهد عامرة بالكوادر النسائية المتخصصة والمبدعة، كل في مجاله وتخصصه وحرفته.

ولكن معادلة الأصوات النسائية، تظل منقوصة.. ولربما تشكل حالة من الخلل الصريح.

وعبر مسيرة الأغنية الكويتية صدحت مجموعة من الأصوات، سواء من خلال الفرق الشعبية، من بينها أصوات عودة المهنا وأم زايد وصنعة، بالإضافة إلى أصوات عائشة المرطة، وأيضاً نوال وكم آخر من الأصوات ومنها «العنود» و«رائدة» و«عالية حسين» و«فطومة» و«شمايل» و«نوف» و«منى شداد» التي قدمت مجموعة من الأغاني، وأيضاً «مرام» و«هند البلوشي».

ولكن الساحة الغنائية ورغم ازدحام الأصوات الرجالية فإنها تظل مقرونة بعدد يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة من الأصوات النهائية، وهذا ما يدعونا لأن نطالب الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإعلام وأيضاً المعهد العالي للفنون الموسيقية وبتوجه يأخذ بعين الاعتبار تحقيق نقلة بحضور الأصوات النسائية الكويتية من أجل رفد مسيرة الأغنية الكويتية الجديدة.

وعلى المحبة نلتقي

