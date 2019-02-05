علم ومعرفة

انطلقت أولى حلقات برنامج «أمير الشعراء» الذي تنظمه وتنفذه «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية» في أبوظبي.

من مسرح «شاطئ الراحة» بدأت الحلقة الأولى بحضور جمهور غفير وعدد من المسؤولين الذين شهدوا انطلاق الموسم الثامن، الذي يبث عبر قناتي الإمارات وبينونة. وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وفارس المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، ود. سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وعيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر،إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية، فيما امتلأ المسرح بالجمهور المشجع للشعر وللشعراء كذلك.

بدأت الأمسية بملحمة «الشعر والإمارة» التي انطلقت فصولها بأوبريت «التسامح»، من كلمات الشاعرين كريم معتوق وحيدر العبدالله الفائزين بإمارة الشعر في دورتين مختلفتين.وألحان وغناء الفنان فايز السعيد، والفنانة يارا التي كان لها حضور آخرٌ في الأمسية عبر أغنية قدمتها على المسرح باللهجة الخليجية.

وفي هذا العام تم اختيار الإعلامية لجين عمران لتقديم الموسم الثامن، حيث تحدثت عن «عام التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ليكون شعار عام 2019. وحول «عام التسامح» قدّم البرنامج تقريراً بدأ بكلمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول تلك القيمة السامية، وأشار التقرير إلى أن «عام التسامح» يقوم على خمسة محاور أساسية منها تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على هذه القيم لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى.

وتحدث د. علي بن تميم، عضو لجنة تحكيم البرنامج ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام، عن الرسائل التي يحملها برنامج «أمير الشعراء»، حيث يأتي «عام التسامح» بعد «عام زايد»، موضحاً أن العلاقة بين العَامين متصلة وقوية. وذكّر د. بن تميم زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات، والتي تتزامن مع زيارة شيخ الأزهر الشريف الإمام د. أحمد الطيب. ومن هنا ركّز على ضرورة الوقوف في وجه ثقافة الكراهية والتمييز بكل مستوياتها.

بعد التقرير الخاص بعام التسامح؛ تم تقديم تقرير عن الشعراء العشرين الذين وصلوا إلى «شاطئ الراحة» ليبدأوا رحلة المنافسة للفوز بلقب الإمارة والبردة والخاتم.

وفي التقرير تحدث الشعراء عن المشاعر التي تخالجهم تجاه الكلمة والشعر و«أمير الشعراء» أيضاً، وهم: عائشة جمعة عبدالله علي الشامسي وشيخة عبدالله محمد المطيري ومنى حسن عبدالله عبدالصمد من الإمارات، وهبة عبدالحميد محمد الفقي ومبارك سيد أحمد عبداللطيف وميار أحمد أبوسليمان من مصر، وعبدالسلام حاج نجيب من سورية، وهاني صالح إبراهيم عبدالجواد ويارا حجاوي من الأردن، ورابعة العدوية بدري من الجزائر، بالإضافة إلى محمد الأمين ديوب من السنغال، وعلي حسن إبراهيم من البحرين، وخلود بناصر من المغرب، وأماني الزعيبي من تونس، وسلطان بن محمد سبهان الشمري وأحمد عسيري من السعودية، وابتهال تريتر ودينا الشيخ من السودان، وسعد جرجيس اسعيد من العراق، وعبدالمنعم حسن من مالي.

وتنافس في الحلقة الأولى أمام لجنة التحكيم المكونة من د. علي بن تميم، ود. عبدالملك مرتاض، ود. صلاح فضل؛ ثلاث شاعرات وشاعر واحد بعد إلقاء قصائدهم أمام اللجنة التي منحتهم الدرجات التي يستحقون، وهم: رابعة العدوية بدري من الجزائر، والتي تأهلت إلى المرحلة الثانية إثر حصولها على 45 درجة، متقدمة على عائشة الشامسي من الإمارات التي حصلت على 43 درجة، وعلي سعد جرجيس من العراق وميار أحمد أبو سليمان من مصر، اللذين حصل كل منهما على 40 درجة.

