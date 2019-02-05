مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن تحقيق صافي ارباحه من 48 مليون دينار في 2017 إلى 57 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بارتفاع 18% وهي السنة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها البنك نمواً مضاعفاً في صافي الربح.

وأظهرت البيانات المالية السنوية للبنك زادت ربحية السهم إلى 20 فلسا للسهم الواحد، ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس للسهم، على أن تعرض التوصية على الجمعية العامة السنوية لمساهمي البنك للموافقة عليها، وذلك في مارس 2019. وقد ارتفعت توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة من 4 فلوس للسهم في 2016 إلى 7 فلوس للسهم في 2017، ثم إلى 9 فلوس للسهم في 2018.

وسجلت القروض والسلف للعملاء ارتفاعاً تاريخياً، حيث بلغت 4.2 مليارات دينار. في نهاية 2018، أي بزيادة تقارب 0.5 مليار دينار. أو 13%، على مدى السنتين الماضيتين. وجاء ذلك النمو متوازناً، حيث كان نصيب شريحة الخدمات المصرفية للشركات منه 57%، بينما كانت نسبة شريحة الخدمات المصرفية الشخصية 43%.

وانخفضت القروض غير المنتظمة إلى نسبة تاريخية وهي 1%، مدفوعةً بصفة أساسية بتسوية اثنين من قروض الشركات الموروثة خلال النصف الثاني من 2018، كان من نتيجة أحدهما استرداد مبلغ 36.5 مليون دينار. في الربع الرابع من العام.

وعن القيمة المطلوبة بموجب هذا المعيار. حافظ البنك على تصنيفه في المرتبة A من وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى. فقد قامت وكالة موديز إنفستور سيرفس بتثبيت التصنيف في المرتبة A3 ورفع تصنيف النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية، بينما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس برفع تصيف البنك من المرتبة BBB+ إلى المرتبة A-. كما قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف عند المرتبة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين قامت وكالة ستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف البنك عند المرتبة A- مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر قتيبة الغانم قائلاً: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد هذا الأداء الذي حققه البنك في عام 2018. فقد استطاع البنك تحقيق نتائج مالية قوية لمساهمينا. كما تتواصل جهودنا الدؤوبة لتطبيق رسالتنا التي تتمثل في تقديم الخدمة المميزة والمبتكرة إلى عملائنا الذين يقيمون في الكويت ويزاولون أعمالهم فيها، وأبعد من ذلك.

