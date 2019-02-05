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المباحثات الرسمية تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين

قمة كويتية - قطرية


استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد الرسمي المرافق لسموه، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وأقام سمو أمير البلاد مأدبة غداء على شرف أمير دولة قطر والوفد الرسمي المرافق لسموه.
وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.
وعن الجانب القطري سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير وعدد من الشيوخ والوزراء. وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين وآفاق تطويرها كما تطرقت المباحثات للقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة.


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