الأولى

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري إن اللجنة ناقشت أمس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في آلية تقديم 234 منحة لـ 80 دولة بقيمة 234 مليون دينار، وآلية تقديم القروض التي بلغت قيمتها 6.299 مليارات دينار موزعة على 969 قرضا.

وأضاف أن اللجنة طلبت تفصيلاً كاملاً للمنح والقروض التي قدمها الصندوق وأسماء الشركات التي نفذت مشاريعه في الخارج التي يبلغ عددها 316 مشروعاً، نفذت من قبل شركات كويتية خالصة أو متآلفة مع شركات أجنبية.

على صعيد متصل أوضح الكندري أن اللجنة وافقت على اقتراح النائب عبدالوهاب البابطين نقل السفارات والقنصليات من المناطق السكنية إلى منطقة السفارات، تلاشيا لما تسببه من ربكة لسكان المناطق، ولتوفير مزيد من الأمن لهذه البعثات.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد إن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2017/2018 وتبين لها أن مصروفاتها بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الأول للمصروفات تعويضات العاملين. وذكر ان اللجنة شددت على ضرورة لعب إدارة الفتوى والتشريع دورا أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة قضاياها سواء كانت الخسارة بسبب عدم تعاون الجهة الحكومية، أو اتخاذ المسؤولين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى ما كبد المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ الاحكام القضائية. واضاف أن اللجنة شددت على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل خاصة أنه تبين لها أن المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد على 2 مليون دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل استخدمت في تعزيز بند المكافآت. ووجهت اللجنة الى ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة، وإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف، داعية الى تقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يتجاوز 10% أسوة بجهات حكومية أخرى، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص وتفاديا للتقييم الشخصي وانهاء اللغط فيما قد يثار أثناء القبول. ومضى يقول إن بيانات ميزانية السنة المالية الحالية 2018/2019 كشفت أن عدد الوظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة بلغ 416 وظيفة، كما كان عليه قبل 4 سنوات مالية، علما بأنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنه المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنه المالية 2017/2018. واستطرد قائلا: رغم تبرير إدارة الفتوى والتشريع أسباب إلغاء هذه الوظائف لأنه باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي، إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين المستشارين من 26 إلى 76 وظيفة خلال خمس السنوات السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارا. وقال: بلغت عدد القضايا التي تباشر أعمالها إدارة الفتوى والتشريع القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها أكثر من 64 الف قضية في جميع درجات التقاضي، وهو ما يعني أن متوسط عدد القضايا لمحام لإدارة الفتوى والتشريع يبلغ 131 قضية، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية، لاسيما أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الاحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة وفقا لبيانات الحساب الختامي، علما أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجهة أعباء تنفيذ الاحكام القضائية.