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ابوظبي الوكالات: وقع البابا فرانسيس وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب امس وثيقة الأخوة الانسانية في العاصمة الاماراتية أبوظبي خلال فعاليات لقاء الأخوة الانسانية الذي احتضنه صرح زايد المؤسس بعد ان التقيا في جامع الشيخ زايد ضمن زيارة البابا فرانسيس غير المسبوقة الى الجزيرة العربية والتي تختتم اليوم بقداس ضخم.

وقال شيخ الأزهر، في كلمة أمام المشاركين في مؤتمر الاخوة الانسانية ان العالم كله يشهد اطلاق وثيقة الأخوة الانسانية وما تتضمنه من دعوة لنشر ثقافة السلام واحترام الغير وتحقيق الرفاهية بديلا عن ثقافة الكراهية والظلم والعنف. وتابع أن الوثيقة تطالب قادة العالم وصناع السياسات ومن بأيديهم مصير الشعوب بالتدخل الفوري لوقف نزيف الدماء وازهاق الأرواح ووضع نهاية فورية لما تشهده من صراعات وفتن وحروب عبثية. وأضاف: الوثيقة المشتركة نداء لكل ضمير حي ينبذ التطرف ولكل محب للتسامح والاخاء، موجها نداءه الى من يحملون في قلوبهم ايمانا بالله وبالانسانية العمل معا حتى تصبح الوثيقة دليلا للأجيال القادمة يأخذهم الى ثقافة السلام والاحترام المتبادل. من جهته، ذكر البابا فرانسيس أن الوثيقة ستكون شهادة لعظمة الايمان بالله الذي يوحد القلوب المتفرقة ويسمو بالانسان، مضيفا لقد فكرت مع الامام الأكبر في مكان اطلاقها، ووقع اختيارنا على أبوظبي لنشجع هذا النموذج المميز للأخوة الانسانية وتعزيز التسامح بين الأديان في هذا الوقت، الذي يعاني فيه ملايين الناس من العالم للاضطهاد.

وأضاف عبر هذه الوثيقة نطالب أنفسنا وكل القادة بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح والتعايش وتابع نأمل أن تكون وثيقتنا بداية حقيقية لسلام يسود العالم ينعم به جميع البشر ودعوة للمصالحة والتآخي بين جميع الناس في العالم. ورأى البابا فرانسيس أن الحرية الدينية لا تقتصر على حرية العبادة، وأنه لا يجب محاولة فرض الدين على أحد. وقال في خطاب امام المؤتمر من بين الحرّيات أرغب في تسليط الضوء على الحريّة الدينيّة. فهي لا تقتصر على حريّة العبادة، بل ترى في الآخر أخًا بالفعل، وابنًا لبشريّتي نفسها، ابنًا يتركه الله حرًّا، ولا يمكن بالتالي لأيّ مؤسّسة بشريّة أن تجبره حتى باسم الله. الى ذلك أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس منح جائزة الأخوة الانسانية في دورتها الأولى للبابا فرانسيس، وشيخ الأزهر. وأوضح الشيخ محمد في كلمة خلال حفل توقيع وثيقة الأخوة الانسانية، بالعاصمة الاماراتية أبوظبي أن الجائزة التي جرى اطلاقها ستتوج شخصيات ومؤسسات عالمية بذلت جهودا صادقة في تقريب الناس من بعضهم بعضاً. بدوره أشاد الطيب بجهود الامارات لدعم الأفكار الخيّرة وذلك خلال لقائه بعدد من كبار القيادات الدينية والرموز الفكرية والثقافية في أبوظبي وجاء لقاء شيخ الأزهر بالمشاركين في المؤتمر العالمي للأخوة الانسانية، الذي انطلقت فعالياته في قصر الامارات تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وسيختتم البابا فرنسيس زيارته الى الامارات اليوم باقامة قداس في مدينة زايد الرياضية، يتوقع أن يحضره أكثر من 135 ألف شخص.