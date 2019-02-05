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«التخطيط والتنمية» ناقش استراتيجية أمن الطاقة المستدامة والثقافة والبيئة


ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد اول من امس الاجتماع الرابع لدور الانعقاد الثاني لسنة 2019 للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحافي إن الاجتماع بحث عددا من المواضيع من بينها الوضع الحالي للقطاع النفطي ومستقبله. وأضافت أن المجلس ناقش استراتيجية الكويت حول أمن الطاقة المستدامة التي شارك بها عدد من الجهات الوطنية والعالمية ذات العلاقة نظرا لما لهذا الموضوع من أثر كبير في دفع عجلة التنمية في البلاد. وأوضحت أن الاجتماع ناقش كذلك موضوع الثقافة ضمن (رؤية كويت جديدة 2035) فضلا عن مناقشة الوضع البيئي، مشيرة الى أن المجلس أحال جميع الموضوعات الى اللجان لمزيد من الدراسة.


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