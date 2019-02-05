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زمان: برامج تدريبية لرفع كفاءة اختصاصي العلاج الطبيعي

شايع النبهان
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الثلاثاء 05 فبراير 2019

أكد مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي الدكتور عبدالله زمان ان الادارة دائما ما تسعى لتطوير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بمواكبة التطور العالمي وتماشيا مع خطط وزارة الصحة بتطوير جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى وذلك من خلال رفع كفاءة ومستوى اختصاصي العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل ببرامج تدريبية علمية حيث تقام حاليا برعاية الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي على مدى ثلاثة ايام ورشتي العمل في الفترة من 3 إلى 5 من الشهر الحالي.
وبين ان فعاليات الورشة التدريبية الأولى لاختصاصي العلاج تحمل عنوان (دور العلاج بالعمل مع الصحة النفسية) ويحاضر في البرنامج الاستشاري الدكتورة فرزانا يازداني من المملكة المتحدة بحضور 33 اختصاصي علاج بالعمل من مختلف المستشفيات العامة والتخصصية أما فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لاختصاصي العلاج الطبيعي حول (دور العلاج الطبيعي مع الدوار الدهليزي) ويحاضر في البرنامج الاستشاري الدكتورة عالية علي من المملكة الأردنية بحضور 33 اختصاصي علاج طبيعي من مختلف المستشفيات.


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