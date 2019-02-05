وطن النهار

تحت رعاية وحضور الفريق متقاعد فهد الأمير، محافظ الجهراء، وضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الرابع للتوعية بمرض السرطان، نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) تجمعاً توعوياً لطالبات الثانوية في القصر الأحمر بمحافظة الجهراء، تحت شعار (تظاهرة شكر وعرفان) احتفاء بتدريب حملة (كان) 98 ألف طالبة على الفحص الذاتي لأنفسهن. وبهذه المناسبة أعرب محافظ الجهراء، عن شكره لحملة (كان) على هذه الجهود، قائلاً: «باسم أهل الجهراء أشكر كل من اسهم في هذا العمل والانجاز الكبير، وعلى رأسهم حملة (كان) وبناتنا المعلمات، وحقيقة هذا العمل الكبير بتدريب هذا الكم من الطالبات، جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز على هذه النتائج الطيبة، وهذا ما تعودنا عليه من أهل الكويت، من أعمال وجهود رائعة». وأضاف: «كنت اتمنى ان يكون دكتور عبدالرحمن العوضي رئيس مجلس ادارة حملة (كان) موجود بيننا اليوم لأن هذا الرجل يستحق منا اكثر من كلمة شكر لدوره البارز في تطوير الخدمات الصحية في الكويت ويعمل بكل جد واخلاص، كما أشكر الدكتور خالد أحمد الصالح نائب رئيس مجلس ادارة حملة (كان) والدكتورة حصة ماجد الشاهين، أمين الصندوق وعضو مجلس ادارة الحملة، وكل من عمل في برنامج حملة (كان) على هذه الجهود الطيبة والخيرة كون هذا البرنامج يعد خط الدفاع الاول عن بناتنا ضد هذا المرض».

