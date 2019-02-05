وطن النهار

أفاد عميد كلية الصحة العامة بجامعة الكويت د.هاري فاينيو أنه من المتوقع أن يسجل عام 2040 ما يقارب 29.4 مليون اصابة جديدة بأمراض السرطان، جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت تحت عنوان «لماذا الوقاية من السرطان؟»، والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسرطان والذي يصادف الرابع من فبراير. وذكر فاينيو أن اليوم العالمي للسرطان لهذا العام والذي يتبناه الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان «UICC» اعتمد شعار «I Am and I Will»، والذي يهدف الى إلهام وتشجيع الأفراد والمجتمع والحكومات لتحسين الوعي العام بمرض السرطان، وتسليط الضوء على الحاجة لاتخاذ اجراءات عاجلة لتكثيف الوقاية والكشف المبكر عن السرطان وتشخيصه اما لمنع حدوثه أو لتحسين فرص مرضى السرطان في البقاء على قيد الحياة.

وشدد على أن الوقاية من السرطان هي الخطوة الأولى التي يجب اتباعها للحد من انتشار هذا المرض، مبينا بأن التقارير التي تخص مسببات السرطان وعلاجه ما زالت موضع بحث وتحديث مستمرين، لكن هنالك بعض الأمور المؤكدة التي يتفق عليها الجميع مثل قوة تأثير البيئة المحيطة بالشخص، نمط حياة الانسان وتصرفاته لها تأثير بزيادة فرص الاصابة بالسرطان، داعيا الى التفكير ببعض التغييرات الحياتية التي يمكن تطبيقها بشكل فوري لتجنب أمراض السرطان ومنها: عدم استخدام التبغ ومشتقاته، وجعل المنزل يخلو من أي دخان قد يجلبه التدخين بشتى أنواعه. وفيما يخص روتين الحياة الصحي والمساعدة في تقليل فرص الاصابة دعا فاينيو لتناول الكثير من الفواكه والخضراوات والابتعاد عن اللحوم الحمراء والأطعمة عالية الملوحة، مع الحرص على ممارسة الرياضة كنشاط يومي، والتقليل من أوقات الجلوس دون حراك،اضافة الى استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس الضارة وتجنب استخدام أسرة الاسمرار خاصة بفصل الصيف، بالاضافة الى أخذ التطعيمات اللازمة من قبل وزارة الصحة للوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية.

