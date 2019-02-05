وطن النهار

أقام مركز التدريب في الجامعة العربية المفتوحة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية دورة تدريبية بعنوان السكرتارية والأرشفة الالكترونية في فندق النخيل، وحاضر في الدورة الدكتور أنور الحربي، ويأتي هذا التنظيم امتداداً لسلسلة من البرنامج التدريبية التي اطلقها المركز خلال تعاونه مع القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الحربي إن وظيفة السكرتارية هي من الوظائف الادارية المهمة في بيئة العمل وهي عامل أساس في حفظ جميع المعلومات السرية مع التميز بالأمانة والمصداقية لاسيما وأن السكرتارية لديها مهام عامة وفنية وتنفيذية، كما أن هناك مبادئ أساسية لأداء السكرتارية بشكل متطور وهي التخطيط والتنظيم من خلال فهم واستيعاب المعلومات الخاصة بالعمل ومعرفة أهداف ووظيفة الجهة التي تعمل بها وتقييم لغة العمل ووظيفة المكتب أو الادارة التي تعمل بها، كما أن هناك مفهوم السكرتير الشامل الملم والذي كثيراً ما يعمل لأكثر من رئيس أو ادارة في جهة العمل الواحدة.

وأشار الى أن هناك استراتيجيات وتقنيات للحفظ تستخدم لتحقيق فاعلية أداء الأعمال سواء كان مكتب ورقي أو مكتب لا ورقي من خلال التعرف على أهم عيوب ومزايا طرق الحفظ المختلفة مثل (الحفظ الأبجدي، الحفظ الرقمي، الحفظ الموضوعي، الحفظ الزمني، مسلسل تداول الوثائق، استعمال كتاب التسجيل) مؤكداً بالوقت ذاته أن هناك مهارات للمشكالمات الهاتفية للرد الصحيح على المتصل من خلال استخدام الأسلوب الصحيح للرد ومعرفة اتيكيت استعمال الهاتف وحفظ سجل المكالمات لتجاوز الأخطاء الشائعة في الاستعمال مع تعلم مهارات التعامل مع المراجعين والزوار والعاملين في الادارات المختلفة خلال كيفية تحديد المواعيد للزيارات وكيفية استقبال الزوار ومهارات التعامل مع الزملاء والمرؤوسين اضافة الى التعامل مع برامج وأجهزة المكاتب الحديثة والبرمجيات والالكترونيات بأنواعها المختلفة.

على الصعيد ذاته اقام مركز التدريب في الجامعة بالتعاون مع عدة جهات دورة تدريبية بعنوان الموظف الرقمي حيث تناولت الدورة عدة برامج منها مفهوم المجتمع الرقمي والبيئة الرقمية ومهارات الموظف الرقمي الاساسية والمكاتب الرقمية اللاورقية ومكوناتها والدورة المستندية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والموظف الرقمي حيث أن الاعتماد على برامج الكمبيوتر والتطبيقات الحديثة والأجهزة الذكية أمراً لا مفر منه في الأعمال المكتبية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

