وطن النهار

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في مدى دستورية الاستجواب المقدم الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي على احالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلق وفق مقدمه بـ «فشل وزارات الدولة واداراتها في ادارة الكوارث ومواجهة الأزمات» الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة لاحالته الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها «تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والادارية» و«تقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد».

ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات اضافة الى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات. ويتضمن الجدول أيضا تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها قانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر وانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق واعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية. وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل اتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونظام قوة الشرطة.

ومن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المدرجة وتعديلاتها تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وينظر المجلس كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن اقتراحات ومشاريع قوانين الاستثمار الرياضي والاحتراف واضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية اضافة الى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف. ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة اصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس.

وضمت التقارير المدرجة على أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية باعداد تقرير بشأن قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى الهيئة العامة للقوى العاملة وآخر للجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن طلبي المناقشة بشأن قضية البطالة.

وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بـ«فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الايداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الاجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة».

