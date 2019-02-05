وطن النهار

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد.. روح القيادة) أن النسخة الرابعة للمعرض التي ستقام في الكويت 11 فبراير الحالي تتضمن برامج وأنشطة وندوات ثقافية وفنية وأمسية شعرية. وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس الاثنين ان المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 23 فبراير الحالي سيقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ويحظى باهتمام من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ويستعرض عمق العلاقات التاريخية والاخوية الكويتية السعودية. وأضافت أن اللجنة العليا للمعرض التي يرأسها الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وجهت اللجنة التنفيذية بتخصيص برامج وأنشطة فعاليات تعبر عن متانة ورسوخ العلاقات بين المملكة والكويت. وبينت أن معرض (الفهد.. روح القيادة) سيتضمن 14 جناحا تستعرض توثيقا كاملا لسيرة الملك الراحل عن نشأته ومناصبه وانجازاته وحياته الشخصية. وأشارت الى أن زوار المعرض سيطلعون على جناح خاص وضخم يتناول مسيرة العلاقات الكويتية - السعودية على مر التاريخ بين قيادات البلدين حيث سيتم نشر صور تعرض لأول مرة.

