وطن النهار

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الثاني عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) في الدمام المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 الى 30 يناير الماضي. ومثل الديوان في الاجتماع كل من مدير ادارة التدريب والعلاقات الدولية د. سعود الزمانان وكبير المدققين في ادارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون المالية والاستثمارية علي النصار. وقال الزمانان أن الاجتماع ناقش المقالات والأوراق البحثية ذات العلاقة بالمعايير الخاصة بمسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق والدليل الارشادي للتدقيق حول تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى التوجيهات بمراجعة أنظمة معلومات الدين العام، ودليل تدقيق مكافحة الفساد. وأشار الى أن الاجتماع تناول دليل العمليات الرقابية التعاونية والخطوط التوجيهية لتقييم السياسات العمومية، بالاضافة الى دور الأجهزة العليا للرقابة في تقييم دور الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة الى دليل المراجعة المالية الحكومية المتمثلة في مرحلة التخطيط بعد مراجعته وادراجه بالموقع الالكتروني وبعد ملاحظات الأجهزة الرقابية الأعضاء عليه.

