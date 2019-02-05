وطن النهار

أشاد مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالخطوات الاصلاحية التي بدأها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، الذي ترجم وعوده في أولى تصريحاته الصحافية منذ توليه للحقيبة الوزارية الى واقع ملموس على أرض الواقع.

واعتبرت النقابة في بيان صحافي أن جملة القرارات التي أصدرها الوزير النشط خلال الايام الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزير الشعلة يحمل شعار الاصلاح والتنمية ومحاربة الفساد وسوء الادارة. وأوضحت «أن الوزير الشعلة استطاع وفي وقت قياسي قصير وضع النقاط على الحروف، والبدء بمشوار القضاء على الشللية والمحسوبية والشخصانية وأعاد المسار الى جادة الصواب التي حاد عنه البعض».

ولفتت الى أن «جميع العاملين في وزارة الأوقاف يتأملون خيراً بمزيد من الاصلاحات في جميع قطاعات وادارات وزارة الأوقاف من الوزير فهد الشعلة حتى تكتمل الفرحة وتعود روح العمل والانتاج والتنمية والاصلاح».

