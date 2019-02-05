عربيات ودوليات

ابوظبي- الوكالات: شارك البابا فرنسيس امس في مؤتمر ديني جمعه بمسؤولين روحيين يتقدمهم شيخ الازهر د. أحمد الطيب قبل ان يترأس اليوم قداسا ضخما في الهواء الطلق في العاصمة الإماراتية ابو ظبي في حدث هو الأوّل من نوعه في شبه الجزيرة العربية.

والتقى زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها نحو 1,3 مليار شخص في العالم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اليوم الثاني من زيارة بدأت مساء وتستمر حتى اليوم.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء البابا فرنسيس وقال في تغريدة على موقع تويتر «سعدت وأخي محمد بن راشد بلقاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار زايد وطن التسامح، وبحثنا معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يرسخ قيم التحاور والتسامح والتعايش الإنساني وأهم المبادرات التي تعنى بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية للشعوب والمجتمعات».

ورافق موكب البابا فرنسيس ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة قصر الرئاسة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وبعدها عزف السلام البابوي للفاتيكان والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حلقت طائرات الفرسان في سماء قصر الرئاسة مشكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة.

وقدّم البابا هدية إلى الشيخ محمد بن زايد هي عبارة عن ميدالية تؤرّخ اللقاء بين القدّيس فرنسيس الأسيزي والسلطان الملك الكامل في العام 1219، وشكره في سجل التشريفات على «حرارة الاستقبال» متمنيا للامارات «السلام والوحدة الاخوية»، بينما قدّم له المسؤول الاماراتي مستندا يعود إلى العام 1963 ويحمل موافقة على إنشاء أول كنيسة في الامارات.

وكان البابا اختار لدى انتخابه في العام 2013 على رأس الكنيسة الكاثوليكية، القديس فرنسيس الأسيزي ليحمل اسمه ويدعو الى السلام.

وزار البابا امس مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قبل أن يشارك في «مؤتمر الأخوّة الإنسانية» الذي تنظمه دولة الإمارات الى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولين دينيين آخرين، بينهم حاخامات وتحضر المؤتمر حوالى 700 شخصية. وعقد البابا وشيخ الأزهر لقاءات عدة في السابق أحدها في مصر في العام 2017. ويترأّس الشيخ الطيب «مجلس حكماء المسلمين» الذي تأسّس في أبوظبي بهدف «تعزيز السِلم في المجتمعات المسلمة».

ويتوقع أن يكرّر البابا دعواته إلى الانفتاح والحرية الدينية والأخوّة والسلام، علما أن الحوار الديني، خصوصا مع المسلمين حظي باهتمام كبير من جانبه منذ أن وصل الى سدّة البابوية قبل ست سنوات. ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية.

