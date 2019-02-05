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بومبيو: لحظة تاريخية للحرية الدينية


واشنطن- «كونا»: أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة واصفا إياها بأنها «لحظة تاريخية للحرية الدينية». وقال بومبيو في تغريده على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إن «الولايات المتحدة ترحب بوصول البابا إلى الإمارات العربية المتحدة باعتباره لحظة تاريخية للحرية الدينية».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي «يشجع القداس الأول للبابا في شبه الجزيرة العربية على السلام والتفاهم بين اثنين من أديان العالم العظيمة».وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية وصل إلى أبوظبي الأحد في زيارة هي الاولى من نوعها إلى الإمارات العربية المتحدة حيث سيشارك في حوار دولي بين الأديان.


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