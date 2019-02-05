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أبوظبي- الوكالات: شهدت الزيارة التاريخية لبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب، حدثا غير مسبوق في التاريخ، حسب ما نقل الحساب المواكب للحدث.

وقال حساب لقاء الأخوة الإنسانية على تويتر إن «التواضع والتسامح متمثلا في شخصيتين عظيمتين.. البابا فرنسيس والإمام الطيب يستقلان سيارة واحدة ويقيمان في بيت واحد..». وأضاف الحساب الموثق أن هذا «يحدث لأول مرة في التاريخ على أرض الإمارات» التي تستضيف البابا فرانسيس وشيخ الأزهر في خطوة تهدف إلى تكريس «المحبة والتسامح».

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، رحب بـ«وصول ضيفي امارات العزيزين..» البابا فرنسيس وشيخ الأزهر. وأكد أن هذه الزيارة تأتي في سياق «ازدهار المحبة والتسامح والتآلف غرس أصيل نما في هذه ارض الطيبة.. هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الانساني تخدم كل ما فيه خير البشرية جمعاء».

وتتزامن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر مع انعقاد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، في تجسيد لتحول دولة الإمارات إلى عاصمة عالمية للتسامح.

