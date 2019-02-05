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القاهرة- الوكالات: حذرت لجنة الصحة في البرلمان المصري من أحد منتجات الحلوى التي يقبل عليها الأطفال، مشيرة إلى أنها تحتوي على مخدر يسبب الإدمان. جاءت التحذيرات على لسان إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة النيابية، والتي حذرت فيها من إدمان الأطفال لحلوى عبارة «فراولة جيلي» مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب إدمان الأطفال لها. وقالت عبد الحليم إنها «خطرة على صحة الأطفال ويجب منع تداولها واعتبارها تندرج ضمن المواد المخدرة». وأضافت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن «بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة س اء التي تباع في الصيدليات أو التى يتم تداولها في الشوارع متعاطين للمخدرات وهو ما يستوجب أعادة تقييمهم من جديد». وتأتي تصريحات إيناس عبدالحليم خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، لمناقشة قضية الإدمان وتعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي على المجتمع.