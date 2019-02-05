عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: رد الساسة العراقيون بغضب على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول ابقاء قواته في العراق لمراقبة ايران. وقال الرئيس العراقي برهم صالح امس ان حكومة بلاده تنتظر «توضيحا» من الولايات المتحدة حول عدد قواتها وطبيعة عملها في العراق.

واضاف صالح خلال ملتقى حواري انه سيبحث مع مجلس النواب ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تصريحات اطلقها الرئيس الأميركي. واكد ان الرئيس الأميركي لم يطلب اذنا من العراق لان تقوم قوات بلاده على اراضيه بمراقبة ايران مشيرا الى ان القوات الاميركية موجودة في العراق ضمن اتفاق مبرم بين البلدين «ومهمتها محددة وهي مكافحة الارهاب».

من جهته المح رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي امس الى ان بلاده لن تستطيع الاستغناء عن التواجد العسكري الاميركي لما يقدمه من «دعم كبير» في محاربة الارهاب وقال الحلبوسي في مداخلة خلال ملتقى حواري سنوي ببغداد انه تلقى بالفعل مقترح قانون من عدد من النواب يتعلق بتحديد التواجد العسكري الاميركي في العراق مشيرا الى ان المجلس سيناقش المقترح في الفصل التشريعي المقبل الا انه رأى ان هذا الملف من اختصاص الحكومة الاتحادية والقيادة العامة للقوات المسلحة «وهي التي تحدد ما اذا كانت البلاد قادرة بالفعل على الاستغناء عن الدعم الدولي ام لا». وأضاف ان العراق بحاجة الى سنوات ليستعيد الاستقرار بشكل كامل قبل التفكير بطبيعة العلاقة مع تلك القوات مؤكدا ان بلاده قدمت الكثير من التضحيات والخسائر في البنى التحتية «وهي غير مستعدة لانتكاسة جديدة». وأوضح ان قوات التحالف الدولي تمتلك قدرات استخبارية وعسكرية كبيرة تفوق ما تمتلكه القوات العراقية «وهو ما يحتاجه العراق حاليا لمواصلة الحرب ضد الارهاب».

وبعيد بث شبكة «سي بي اس» مقابلة مع الرئيس الاميركي اعلن فيها انه يريد ابقاء قوات اميركية في قاعدة عين الاسد لـ»مراقبة ايران» المجاورة، صرح النائب صباح الساعدي من كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن «قانون اخراج القوات الأميركية من العراق اصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب». وكان الساعدي تقدم اخيرا باقتراح قانون في هذا الصدد. ويؤكد العراق رسميا ان واشنطن لا تملك اي قاعدة على اراضيه، ويقتصر الامر على مدربين ينتشرون الى جانب القوات العراقية في قواعد عراقية.

واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان «العراق لن يكون منطلقا لضرب او مراقبة اية دولة وعلى الجميع التحرك لانهاء التواجد الاميركي» وقال الكعبي في بيان «مرة اخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الاسد، حيث طلع علينا باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الاميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار». من جهته قال النائب حسن سالم الذي ينتمي الى كتلة «الحشد الشعبي» القريبة من ايران مخاطبا ترامب ان «العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على اراضينا». وكتب النائب الكردي المعارض سهرهوت شمس الدين على تويتر «العراق ليس ساحة لأي دولة اجنبية ضد الآخرين نحن نتوقع من الولايات المتحدة ان تحترم مصالحنا المتبادلة وتتجنب دفع العراق الى صراع اقليمي».

وكان ترامب اعلن الأحد، انه يعتزم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق «لمراقبة ايران». وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» الذي تذيعه شبكة «سي بي اس» الأميركية ان اجهزة الاستخبارات الأميركية اخطأت عندما خلصت لنتائج افادت بامتلاك العراق اسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كما ذكر ترامب انه لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن ان ايران تلتزم بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. وقال «أنا اختلف معهم». وأوضح ترامب انه يعتزم الابقاء على قاعدة عسكرية وقوات اميركية في العراق «لمراقبة» ايران، رغم اتجاهه نحو خفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ودافع ترامب عن قرار سحب القوات الأمريكية المقاتلة من سورية وأفغانستان قائلا ان ذلك يتسق مع وعود حملته الانتخابية.

