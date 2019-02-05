عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: بدأت امس اعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث اوجه التعاون بين الجانبين من اجل ارساء الامن والسلم الدوليين. وتشارك الكويت في الاجتماع الوزاري بوفد يرأسه الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

واكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في افتتاح الاجتماع اهمية التعاون بين اوروبا والوطن العربي وقالت ان «هذا الاجتماع الوزاري هو الاول الذي يعقد في بروكسل وسيكون خطوة مهمة للتحضير للقمة» العربية- الأوروبية الأولى المقررة في مصر في 24 فبراير الحالي. ودعت موغيريني جانبي الاجتماع الى العمل على حل القضية الفلسطينية للحيلولة دون انهيار حل الدولتين وايجاد حل سياسي للازمة في سوريا.

من جهته قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير «نتطلع الى نتيجة تحفظ استقلال سورية ووحدتها وتؤدي الى ابعاد القوات الخارجية منها». واضاف «نتشاور مع الأشقاء العرب من اجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254».

وفي هذا السياق اوضحت مصادر دبلوماسية ان الدول الأوروبية تمسكت بوضع بنود الحد الأدنى للعملية السياسية تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254 ودعمِ المبعوث الدولي غير بيدرسون.

كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من ربط المشاركة في اعمار سورية بتحقيق تقدم بالعملية السياسية اضافة الى ضبط التطبيع العربي مع النظام في دمشق.

وكشفت مصادر دبلوماسية ايضا عن وجود توافق عربي حاليا بشأن التريّث ازاء التطبيع مع دمشق وأن ذلك جاء لأسباب عدة اولها حديث النظام علنا انه لم يقدم طلبا للجامعة العربية للعودة اليها. بالاضافة الى تعنّت النظام في مسيرة العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.

من جانبه قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للجامعة العربية في كلمة مماثلة ان الحاجة ملحة للعمل الدائم والرامي الى ارساء السلام وتحقيق الاهداف الاقتصادية للشعوب مضيفا ان ذلك يتعين ان يتحقق وفق مبدأ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» وشدد في هذا السياق على اولوية القضية الفلسطينية وعلى اهمية حل الدولتين «وجعل القدس عاصمة مشتركة».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بدوره ان القمة العربية-الأوروبية الأولى المقررة في مصر سترسي اسس التعاون المؤسسي الصلب بين الجانبين. ودعا ابو الغيط الى تعاون الجانبين لمعالجة الاعداد المتزايدة من الازمات والمشكلات التي تهدد منطقة الشرق الاوسط. واكد اهمية ايجاد حل للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين داعيا الى ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا ووضع حد لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول المجاورة لها. وناشد المجتمعين كذلك ايجاد حلول سياسية للازمات في كل من اليمن وليبيا عبر تنسيق الجهود بين الجانبين العربي والاوروبي.

الى ذلك حذر وزير الخارجية اللبناني انّ «أزمة النزوح السوري التي تواجهنا هي اكبر تحدي لنا سويا وان اعتقد البعض انّ ابقاء النازحين في البلدان المجاورة لسورية يبعدهم عنكم فهو مخطئ مجددا». ولفت الى انّ «أقرب طريق لذهاب النازحين الى اوروبا هو ببقائهم في بلدان المتوسط».

وأضاف باسيل «مليون ونصف نازح سوري اي 200/كلم2 ارهقوا لبنان مادياً بخسائر وصلت الى 40% من ناتجه القومي وهم يهددون وجوده بتمزيق نسيجه الاجتماعي».

