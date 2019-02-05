عربيات ودوليات

بروكسل - «كونا»: ترأس الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد الكويت المشارك في الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الذي عقد امس في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك لدى الجانبين العربي والأوروبي والتحضير لعقد اعمال الدورة الأولى للقمة العربية الأوروبية المقرر عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة يومي 24 و25 فبراير الحالي.

وقد القى الشيخ صباح الخالد كلمة خلال الاجتماع فيما يلي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. معالي السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.. معالي الأخ الدرديري محمد احمد الدخيري وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة.. اصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة.. معالي الأخ احمد ابوالغيط امين عام جامعة الدول العربية..السيدات والسادة الحضور الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... بداية اود ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت لعقد اعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي والشكر موصول ايضا الى جهازي الأمانة العامة في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاعداد والتحضير المميزين لاجتماعنا هذا.

أصحاب المعالي والسعادة... ان دور الاتحاد الأوروبي في التفاعل مع قضايا منطقتنا العربية لهو امر مشهود ومقدر ونثمن عاليا الدور الكبير الذي تقوم به الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين وما تمثله هذه الدول من مكانة على الصعيد الدولي تجسدت مؤخرا بوجود خمس دول اوروبية في مجلس الأمن شكلت ثلث الدول الأعضاء في المجلس ويأتي هذا الدور الأوروبي في ظل ما تشهده المنطقة العربية من مرحلة بالغة الدقة والتعقيد واذا ما استمرت فانَّ آثارها وتداعياتها لن تتوقف عن حدود الدول العربية بل ستمتد الى ابعد من ذلك. كما اننا مدركون لكافة القضايا الملحة والمقلقة لدى شركائنا الأوروبيين كقضايا الهجرة واللاجئين والارهاب والتطرف الأمر الذي يلقي بأعباء كبيرة على هذه الشراكة العربية - الأوروبية لمواجهة الأزمات والقضايا والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود احياء عملية السلام والأزمات في سورية واليمن وليبيا.

أصحاب المعالي والسعادة... يحظى اجتماعنا هذا بأهمية خاصة كونه يعقد قبل ايام معدودة من انعقاد القمة الأولى العربية الأوروبية المقرر عقدها خلال الفترة من 24 الى 25 فبراير 2019 في جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تمثل منعطفا جديدا لآفاق التعاون بين الفضاءين العربي - الأوروبي مشيدين في هذا الصدد بما وصل اليه مستوى التنسيق والتوافق في الرؤى حول العديد من القضايا السياسية وقضايا التعاون الاستراتيجي والمؤسسي وتأكيدا على اهمية الحفاظ على ديمومة التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فهنالك حاجة ماسة الى توسيع دائرة التعاون العربي -الأوروبي ليشمل مجالات مهمة اخرى كمجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم بحيث لا يقتصر هذا التعاون فقط على القضايا السياسية والأمنية وقد يكون مقترح عقد اجتماعات قطاعية وزارية اخرى واطلاق منتدى الأعمال العربي - الأوروبي اللذان تمت الاشارة اليهما في الاعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الرابع في القاهرة بتاريخ 20 ديسمبر 2016 بداية لتدشين مجالات جديدة للتعاون تساهم في صنع الثروات وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.

ختاما نتطلع من خلال اجتماعنا هذا الى الوصول لنتائج ملموسة تسهم في تحقيق تطلعات دولنا وشعوبنا نحو المزيد من التقدم والرفاه...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وضم وفد الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي السفير جاسم البديوي ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد البكر وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

