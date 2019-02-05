عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكدت مصادر عسكرية تركية وصول تعزيزات من القوات الخاصة «كوماندوز» الى ولاية هطاي جنوب البلاد بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سورية. ونقلت وكالة «الاناضول» التركية عن مصادر عسكرية قولها ان وحدات من القوات الخاصة وصلت الى الولاية المتاخمة للحدود السورية قادمة من مناطق مختلفة وأشارت الى اتخاذ تدابير امنية مشددة خلال وصول القوات الخاصة الى منطقة قرق خان.

يأتي ذلك فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان حكومته ابقت اتصالات «على مستوى منخفض» مع النظام السوري عبر جهاز الاستخبارات رغم ان انقرة هي من اشد خصوم هذا النظام. وتدهورت العلاقات بين الحكومة التركية ودمشق بعد حملة القمع الدامية التي شنها النظام السوري في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في 2011 ورفضت انقرة اي اتصال مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. واستبعد اردوغان عقد اي محادثات مباشرة مع نظيره السوري كما اعلن وزير خارجيته مولود تشاوش اوغلو ان التواصل بين انقرة ودمشق يتم عبر طرف ثالث هو غالبا روسيا او ايران.

والتصريحات التي ادلى بها اردوغان هي الأولى التي يؤكد فيها وجود اتصالات مباشرة «على مستوى منخفض» مع دمشق. وصرح اردوغان في مقابلة مع تلفزيون «تي آر تي» الرسمي ان «السياسة الخارجية مع سورية تتم على مستوى منخفض»، مضيفا ان اجهزة الاستخبارات بامكانها البقاء على تواصل حتى وان كان التواصل مقطوعا بين القادة. وقال الرئيس التركي «حتى مع عدوك، فانك لا تقطع العلاقات في شكل نهائي فقد تحتاج اليه». ولدى سؤاله عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من سورية امل اردوغان في ان تسحب واشنطن قواتها من سورية قريبا، محذّرا بأنه في حال لم يحصل ذلك ستتحرّك انقرة من اجل منع اي تهديد ارهابي محتمل من قبل المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

من جهة ثانية اكد جاويش اوغلو ان الأيام القادمة سوف تشهد انشاء لجنة لصياغة الدستور السوري والتي تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والنظام والمعارضة.

