دوليه

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أمس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، لا يزال يعاني من بعض المتاعب البدنية على إثر تعرضه لتدخل عنيف في مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني «الليغا».وذكرت صحيفة «أ س» الإسبانية أن ميسي حصل على راحة يوم أول من امس ولم يحضر تدريبات النادي الكاتالوني، كما استقبل مجموعة من أطباء الفريق في منزله، جاءوا للاطمئنان على وضعه الصحي والوقوف على حقيقة معاناته من إصابة ما.

وأوضحت مصادر داخل نادي برشلونة أن ميسي وصل صباح أمس إلى المدينة الرياضية للنادي الإسباني لإجراء بعض الفحوصات للتبين من حجم الإصابة التي يعاني منها، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو المصيرية التي يستضيف فيها برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد غدا على ملعب «كامب نو» في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. وأشارت «أ س» إلى المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، سيعقد اجتماعا مع ميسي للتحدث معه حول احتمالات مشاركته في مباراة الغد، خاصة وأن فالفيردي لا يرى ضرورة لتعريض اللاعب الكبير لخطر تفاقم الإصابة في ظل حاجة الفريق لمجهوداته خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد حاسمة في عمر الموسم الكروي لبرشلونة.

