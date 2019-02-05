دوليه

ألحق ليون الخسارة الأولى هذا الموسم بباريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب عندما تغلب عليه 2-1 أول من امس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي. وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة السابعة، لكن ليون رد بهدفين لموسى ديمبيلي (33) وقائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير (49 من ركلة جزاء)، وألحق الخسارة الأولى بفريق العاصمة في الدوري منذ مايو 2018 (أمام رين 0-2)، والأولى خارج القواعد منذ سقوطه أمام ليون بالذات وبالنتيجة ذاتها في يناير 2018.

ورد ليون الاعتبار لخسارته المذلة امام باريس سان جرمان بخماسية نظيفة في بارك دي برانس في المرحلة التاسعة في السابع من أكتوبر الماضي.وتابع ليون صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 43 نقطة رافعا معنويات لاعبيه قبل أسبوعين من استضافته برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، جاءت خسارة باريس سان جرمان قبل 10 أيام من حلوله ضيفا على مان يونايتد الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة، علما أن مدرب الأخير النروجي أولي غونار سولسكاير كان متواجدا في مدرجات ملعب «غروباما» في ليون.

وفرض كل فريق سيطرته على شوط في المباراة، فكانت الأفضلية لليون في الأول خصوصا بعدما استقبلت شباكه هدفا مبكرا عبر دي ماريا بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش، وسيطر الضيوف على مجريات الشوط الثاني دون أن ينجحوا في إدراك التعادل. ويدين ليون بفوزه إلى ديمبيلي الذي أدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة واصطاد ركلة جزاء اثر عرقلته داخل المنطقة من قائد سان جرمان الدولي البرازيلي تثياغو سيلفا نفذها فقير على يمين أريولا.

وعاد مونبلييه لسكة النتائج المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه نيم 1-1.وبكر نيم بالتسجيل عبر لويك لاندر في الدقيقة الثانية اثر ركلة ركنية، وانتظر مونبلييه حتى الدقيقة 73 لإدراك التعادل بواسطة مهاجمه أندي ديلور. وتأجلت مباراتا بوردو مع غانغان، وسانت إتيان مع ستراسبورغ الى موعد يحدد لاحقا، الأولى بأمر من قيادة الشرطة «بسبب الوضع الراهن وانتداب قوات حفظ النظام لتنفيذ مهام أخرى»، والثانية بسبب «العواصف الثلجية القوية» في سانت إتيان.

