دوليه

عمق بولونيا محن إنتر عندما تغلب عليه 1-0 أول من امس على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميلانو في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، ورفض روما وميلان الهدية بتعادلهما 1-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة.

ويدين بولونيا بفوزه إلى مهاجمه البارغوياني فيديريكو سانتاندر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 33 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها التشيلي إيريك بولغار.وهي الخسارة الثانية تواليا لإنتر الذي فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث، وفشل روما وميلان في استغلال الخسارة لتقليص الفارق عن إنتر إلى 3 نقاط ونقطتين على التوالي، فاكتفيا بنقطة واحدة عزز بها الأول موقعه في المركز الخامس (35 نقطة) والثاني في المركز الرابع (36 نقطة).

وهو الفوز الأول لبولونيا في مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد القديم لاعب إنتر الدولي الصربي السابق سينيسا ميهايلوفيتش الذي عين الإثنين الماضي عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق على ملعبه أمام فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير 0-4 في المرحلة الماضية.

وبدأ ميهايلوفيتش (49 عاما) مسيرته التدريبية مساعدا لمدرب المنتخب الإيطالي حاليا روبرتو مانشيني، في انتر عام 2006، ثم تولى الإشراف على بولونيا في موسم 2008-2009.كما هو الفوز الأول لبولونيا خارج قواعده هذا الموسم والأول منذ تغلبه على كييفو في ديسمبر 2017، والأول على إنتر منذ عام 2013.

وانتهت قمة الملعب الأولمبي في روما بين فريق العاصمة وضيفه ميلان بالتعادل 1-1.ومنح الدولي البولندي كريستوف بياتيك التقدم لميلان عندما استغل كرة عرضية للبرازيلي لوكاس باكيتا تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس السويدي روبن أولسن (26). وأنقذ حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة قوية لليوناني كوستاس مانولاس (31)، ثم لرأسية التشيكي باتريك شيك من مسافة قريبة ارتدت منه للبوسني إيدين دزيكو الذي سددها من مسافة قريبة ابعدها دوناروما بقدمه (44).

ونجح روما في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل مانولو تسانيولو كرة مرتدة من الحارس دوناروما اثر محاولته إبعاد كرة لقائده أليسيو رومانيولي أمام المرمى إثر تمريرة بالكعب من شيك فسددها بقوة داخل المرمى الخالي (46).

وأهدر الأوروغوياني دييغو لاكسالت، بديل الإسباب سوسو، فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 عندما تلقى كرة أمام المرمى فهيأها لنفسه على صدره وسددها قوية بين يدي الحارس أولسن.وتعادل أودينيزي مع فيورنتينا بهدف للدنماركي ينز لارسن (56) مقابل هدف للسويسري إدميلسون فرنانديش (65)، وجنوى مع ساسوولو بهدف للبارغوياني أنطونيو سانابريا (41) مقابل هدف للصربي فيليب ديوريسيتش (28)، وسبال مع تورينو 0-0.

