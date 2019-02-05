دوليه

تنفس أوغسبورغ الصعداء بفوزه الكبير على ضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الأيسلندي ألفريد فينبوغاسون أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الألماني. وسجل فينبوغاسون ثلاثيته في الدقائق 8 و34 من ركلتي جزاء و54.

وهو الفوز الرابع لأوغسبورغ هذا الموسم والأول منذ تغلبه على مضيفه هانوفر 2-1 في 27 أكتوبر الماضي في المرحلة التاسعة.وعزز أوغسبورغ موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، فيما مني ماينتس بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة بعد تعادلين وفوزين على التوالي فتجمد رصيده عند 27 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية، فرط شتوتغارت في فوز غال على ضيفه فرايبورغ وخرج متعادلا 2-2.

وكان شتوتغارت في طريقه إلى تحقيق الفوز الخامس هذا الموسم والأول بعد 4 هزائم متتالية عندما قلب تخلفه بهدف يانيك هابرير (4) إلى تقدم بهدفين للأرجنتيني إيميليانو إينسوا (75) ودانيال ديدافي (83)، لكن فرايبورغ خطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر فلوريان نيدرليخنر مستغلا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض عقب طرد مهاجمهم الدولي السابق ماريو غوميز في الدقيقة 89 لتلقيه الانذار الثاني.

وعزز شتوتغارت موقعه في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة مقابل 22 نقطة لفرايبورغ الثالث عشر.

