دوليه

جمع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مجموعة من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، لكن المهاجم سيرجيو أغويرو أوضح أول من امس، أن بدون لمسته أمام المرمى، لذهب كل ذلك بلا فائدة.

وهز المهاجم الأرجنتيني الشباك ثلاث مرات ليقود السيتي للفوز 3-1 على آرسنال، ويرفع رصيده إلى 20 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم.وجاءت جميع أهداف اللاعب البالغ عمره 30 عاما، من مدى قريب ليثبت فاعليته مع السماوي.

وقال غوارديولا عن اغويرو، بعد الفوز الذي عاد بفريقه إلى المركز الثاني :»إنه مولود بهذه الموهبة وسيموت بهذه الموهبة».

وافتتح أغويرو، التسجيل بضربة رأس ثم أضاف الثاني من مدى قريب، قبل أن ينزلق ليحول كرة داخل الشباك رغم اصطدامها بذراعه دون قصد.لكن الجانب الآخر الذي يتم التغاضي عنه في أسلوب لعب أغويرو، هو طلب غوارديولا بالعودة والضغط.

وبالمزج بين هذا المعدل من العمل وفاعليته داخل منطقة الجزاء وتوقيته المذهل في الركض والتسجيل، فهو المهاجم الحديث المثالي.وظهرت في بداية فترة غوارديولا مع السيتي، تكهنات بشأن عدم شعوره بملائمة أغويرو مع أسلوبه، لكن المدرب الإسباني أوضح تقديره لهدافه.وقال «كنت راضيا عنه منذ البداية. منذ أول موسم البعض كان يتحدث عن أنني لا أحبه، لكني كنت دائما سعيدا بوجوده».