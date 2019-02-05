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والد سالا يشعر باليأس


أعرب هوراسيو سالا، والد اللاعب الأرجنتيني ايميليانو سالا عن شعوره باليأس الشديد بعدما تم العثور أول من أمس على بعض من حطام الطائرة التي كان يستقلها نجله في قاع القنال الإنكليزي.
وقال هوراسيو في تصريحات تلفزيونية أول من امس: «لا يمكنني أن أصدق هذا، أشعر بيأس شديد، زوجتي وأبنائي وبعض من أصدقاء إيميليانو موجودون هناك، لم أتواصل مع أحد منهم اليوم».
وتم العثور على حطام الطائرة من خلال عملية بحث قامت بها عائلة سالا على نفقتها الخاصة وبمشاركة المئات من المتبرعين ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية.وقال مدير عمليات البحث، ديفيد ميرنز، إن «حطام الطائرة التي كان على متنها إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون عثر عليها في وقت مبكر من صباح أول من أمس».وتابع ميرنز أن «الشرطة أخطرت عائلة كل من إيميليانو سالا وديفيد إبوتسون».وأضاف ميرنز، العالم البحري الذي أدار عملية البحث، بتمويل خاص نيابة عن عائلة سالا، شمالي جزيرة غيرنزي، لشبكة سكاي نيوز أنه تم تحديد موقع حطام الطائرة «.يذكر أن الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتين سالا (28 عاما) إلى ويلز من فرنسا، بعد توقيعه للانضمام إلى صفوف كارديف، اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الانكليزي في 21 يناير الماضي.


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