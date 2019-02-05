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يبدأ الكويت مشواره في الملحق المؤهل لدوري أبطال اسيا بمواجهة الوحدات الاردني في 08:00 مساء اليوم على ستاد الملك عبد الله الثاني في عمّان.

وتقام مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب، ففي حال فوز الكويت على الوحدات سيواجه ذوب اهن الايراني في 12 فبراير الحالي، وفي حال فوزه سيختتم مبارياته في الملحق بمواجهة الغرافة القطري في 19 منه ليتأهل إلى دوري أبطال اسيا حال فوزه. أما حال خسارة الابيض أي مباراة في الملحق فسيلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي.

ويطمح الابيض إلى الفوز اليوم من اجل التأهل لمواجهة ذوب أهن وهي مهمة ليست سهلة على الابيض لاقامة المباراة على ارض الفريق المنافس بالاضافة الى المستوى الفني المميز الذي يتمتع به الوحدات.

ويعول مدرب الكويت محمد عبد الله على 24 لاعبا اختارهم للمباراة ابرزهم: حميد القلاف وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد الهاجري والمغربي عصام العدوة والبرايلي لوكاس والسوري حميد ميدو وطلال الفاضل والعاجي جمعة سعيد وفيصل زايد ويعقوب الطراروة. وسيغيب عن اللقاء التونسي حمزة الاحمر لعدم قيده في القائمة الاسيوية.

واختتم الابيض تدرياته امس على ملعب المباراة حيث وضع الجهاز الفني اللمسات الاخيرة على الخطة التي سيلعب بها امام الوحدات وسط حضور مكتمل من اللاعبين وتصميم على الفوز والتأهل الى المرحلة الثانية من الملحق.

في المقابل يسعى الوحدات الى الاستفادة من اقامة المباراة على ارضه كما ان جمهور النادي تلقى الاول من امس خبرا مفرحا حيث ألغى الاتحاد الاسيوي عقوبة الفريق وسمح لجمهوره بحضور المباراة. ووزع نادي الوحدات مقاعد مدرجات ملعب المباراة بنسبة 90% لجمهوره و10% لجمهور نادي الكويت بزيادة قدرها 5% عن النسبة التي حددها الاتحاد الاسيوي.

وأدى لاعبو الوحدات مساء امس تدريبهم الختامي على ملعب المباراة بقيادة المدرب قيس اليعقوبي وبمشاركة جميع اللاعبين استعدادا للمباراة.

