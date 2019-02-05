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أعرب نائب رئيس جهاز الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك عثمان الفيلكاوي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الصليبخات 2-0 أول من أمس في الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى والتي شهدت أيضاً فوز خيطان على برقان 4-0.

ورفع اليرموك رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب ووسع الفارق إلى 7 نقاط عن الساحل صاحب المركز الثاني والذي غاب عن هذه الجولة، فيما تجمد رصيد الصليبخات عند 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برقان الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة، في الوقت الذي حقق فيه خيطان فوزه الأول ورفع رصيده إلى 5 نقاط وظل في قاع الترتيب.

وقال الفيلكاوي إن هذا الفوز سيعطي الفريق دفعة معنوية للمباراة المقبلة أمام خيطان يوم الجمعة المقبل خاصة في ظل استمرارهم باعتلاء صدارة الترتيب.

وأضاف أن الفريق قدم مستوى مميزاً في الشوط الاول وسيطر على المباراة، وتمكن من التقدم بهدف عذبي شهاب، مشيرا إلي أن نادي الصليبخات سيطر على النصف ساعة من الشوط الثاني إلا أن التبديلات التي أجراها المدرب هاني الصقر غيرت موازين اللقاء بالكامل حيث استطاع العاجي جاكو أن يسجل الهدف الثاني ويحسم المباراة.

وأكمل: «رغم غياب قلبى الدفاع أحمد هاني وحسين الغريب والمحترف نيكولاس إلا أن زملاءهم في الملعب قدموا مباراة كبيرة»، مشيدا في الوقت نفسة بروح الفريق الواحد والدور الايجابي للجهازين الفني والاداري وكذلك الجهاز الطبي.

وختم الفيلكاوي أن المدرب فضل منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد على أن تُستأنف التدريبات اليوم الثلاثاء، مطالبا من اللاعبين التركيز في المباراة المقبل وتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة.

