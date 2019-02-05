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أبدى مدرب الكويت محمد عبد الله احترامه وتقديره للوحدات الأردني الذي يلتقيه اليوم في ملحق دوري أبطال آسيا.

وقال عبد الله خلال المؤتمر الصحافي للمباراة أمس: «الوحدات فريق معروف ويمتلك عناصر جيدة، ورصدنا أوراقه جيدا، وسنبارك للفائز في النهاية». وأكد عبدالله أن الأبيض يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أنه يلعب أول بطولة خارجية بعد توقف طويل، وقال: «بعد توقف 3 سنوات عن اللعب الخارجي، نسعى للعودة بقوة». وأردف : «أن تخوض المواجهة خارج أرضك وبعيداً عن جمهورك بكل تأكيد عامل مؤثر، ولكننا معتادون على ذلك وسبق لنا مواجهة الوحدات على أرضه وبين جماهيره».، موضحا: «وجود جماهير الوحدات في المباراة شيء رائع، فكرة أن تكون كرة القدم دون جمهور غير صائبة لانها تجعل اللعبة تفتقد للمتعة».

