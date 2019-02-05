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حقق الكويت انتصاراً مستحقاً على كاظمة 93-83 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة والتي شهدت ايضا فوز القرين على الصليبخات 82-62. وفي المجموعة الأولى فاز اليرموك على النصر 76-66، والعربي على التضامن 70-51.

وبهذه النتائج يتصدر القادسية والعربي المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط يليهما النصر واليرموك بـ 5 نقاط ثم الساحل والتضامن برصيد 4 نقاط لكل منهما . فيما يتصدر المجموعة الثانية القرين برصيد 7 نقاط ثم الجهراء والكويت وكاظمة برصيد 5 نقاط يليهما الشباب والصليبيخات برصيد 4 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل اول فريقين من كل مجموعة الى نصف النهائي حيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية والعكس في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وجاءت مباراة الكويت مع كاظمة قوية منذ بدايتها تبادل فيها الفريقان التسجيل والتقدم حيث تألق حسين الخباز من الكويت في الاختراق والتسجيل فيما برز بشكل لافت عبدالله ابراهيم ومحمد اشكناني في المتابعة أسفل السلة من كاظمة لينتهي الربع الاول بتقدم البرتقالي 26-21.

وطغت الاثارة على المباراة في الربع الثاني حيث استطاع كاظمة التقدم 36-31 عبر ثلاثيات أحمد البلوشي واختراقات عبدالله توفيق وسط استعجال لاعبي الكويت في انهاء الهجمات الامر الذي دفع بمدرب الابيض الالماني بيتر شومرز الى طلب وقت مستقطع لتنظيم هجمات فريقه وكان له ذلك بعدما برز العائد من الاصابة حمد عدنان في الاختراقات والتسجيل لينتهي الربع الثاني بتقدم كاظمة 49-48.

وواصل الفريقين تبادلهم للتسجيل في الربع الثالث الا ان منتصف هذا الربع شهد احتجاجات وشد اعصاب من قبل لاعبي كاظمة الى جانب لعب الكويت بطريقة الدفاع الضاغط البرس الذي اربك كثيراً هجمات البرتقالي ليتقدم الابيض 61-54 ولكن سرعان ما عاد كاظمة بفضل اختراقات عبدالله توفيق وعبدالله ابراهيم ليقلص الفارق مع نهاية هذا الربع الى 4 نقاط 64-68.

ولم يختلف الربع الرابع عن الثالث حيث كان الابيض يتقدم بفضل ثلاثيات النجم حسين الخباز الذي سجل 38 نقطة في المباراة بالاضافة الى اختراقات راشد رياض فيما اكتفى كاظمة في التقليص حتى منتصف هذا الربع الذي شهد خروج صانعي العاب كاظمة احمد البلوشي لارتكابه خطأين متعمدين وعبدالعزيز ريحان لارتكابه 5 أخطاء شخصية مما تسبب في انهيار هجمات البرتقالي وعدم تنظيمها ليخرج الابيض فائزاً بنتيجة 93-83.

