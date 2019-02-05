loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاظمة والعربي أمام الجهراء والتضامن في «الطائرة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 05 فبراير 2019

يسعى كاظمة إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الجهراء على صالة الأخير ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد ايضا لقاء آخر يجمع العربي مع مضيفه التضامن، وتقام المباراتان في 06:30 مساء، فيما تأجلت مباريات الكويت بسبب استعداد الأبيض للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس في فبراير المقبل حيث يقيم الفريق حالياً معسكراً تدريبياً في تركيا. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط فيما يملك منافسه الجهراء نقطتين في ذيل الترتيب. ويأتي التضامن في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويليه خصمه اليوم العربي بـ 3 نقاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة