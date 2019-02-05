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يسعى كاظمة إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الجهراء على صالة الأخير ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد ايضا لقاء آخر يجمع العربي مع مضيفه التضامن، وتقام المباراتان في 06:30 مساء، فيما تأجلت مباريات الكويت بسبب استعداد الأبيض للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس في فبراير المقبل حيث يقيم الفريق حالياً معسكراً تدريبياً في تركيا. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط فيما يملك منافسه الجهراء نقطتين في ذيل الترتيب. ويأتي التضامن في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويليه خصمه اليوم العربي بـ 3 نقاط.

