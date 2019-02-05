محلية

أعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى الثامنة للرماية ستنطلق السبت المقبل في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي للرماية بمشاركة اكثر من 420 راميا ورامية من 42 دولة عربية واجنبية.

وقال العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحافي عقده حول البطولة ان هذا الملتقى الرياضي الذي يستمر اسبوعا بات بفضل دعم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أهم البطولات على أجندة الاتحاد الدولي اذ تشمل جميع مسابقات الرماية الأولمبية عدا رماية القوس والسهم وتحظى بمشاركة أمهر رماة العالم.

وأضاف أن البطولة ستشهد على هامشها اقامة دورات تدريبية متخصصة للرماة والحكام والمدربين للارتقاء بعناصر اللعبة أهمها الدورة الثامنه لرماية المسدس الاولمبي للرماة الناشئين ودورة أخرى لسلاح الخرطوش وغيرها من الدورات بحضور محاضرين دوليين معتمدين من الاتحاد الدولي للرماية.

وأكد العتيبي جاهزية منتخب الكويت لخوض منافسات البطولة ولا سيما أن الكويت لديها ابطال كبار في هذه الرياضة مشيرا الى أن نادي الرماية يعمل ايضا على اعداد لاعبيه الناشئين لتطوير مستواهم باعتبارهم مستقبل اللعبة في البلاد.

وثمن عاليا دعم سمو أمير البلاد لاقامة هذه البطولة الكبيرة والذي يعد اهم اسباب تفوق رياضة الرماية الكويتية وتحقيقها انجازات لافتة في أكبر الاستحقاقات العالمية معربا عن الشكر لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والهيئة العامة للرياضة لدعمهم للنادي.

من جانبه، قال امين سر النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي في كلمة أثناء المؤتمر أن اللجنة المنظمة عملت على اعداد جميع ميادين النادي لتكون جاهزة لاقامة المنافسات معربا عن ترحيبه بجميع الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في البطولة.

وأوضح العصيمي ان المنتخب يقيم حاليا معسكرا تدريبيا في النادي استعدادا للبطولة اذ يستضيف النادي عدة معسكرات لمنتخبات مشاركة في البطولة متوقعا أن تحفل البطولة بمستويات قوية في ظل مشاركة عدد من أميز رماة العالم.

ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الافريقي للرماية المصري حازم حسني في كلمة مماثلة ان البطولة ستشهد مشاركة عدد من افضل الرماة في القارة الأفريقية مبديا ثقته الكبيرة بنجاح اللجنة المنظمة الكويتية في تنظيم بطولة على اعلى مستوى.

وقال حسني ان الكويت استضافت العديد من البطولات الافرو اسيوية التي تجمع ابطال القارتين في هذه اللعبة منوها بجهود رئيس الاتحاد العربي دعيج العتيبي في تطوير رياصة الرماية العربية.

وبدوره اكد عضو اللجنة المنظمة للبطولة أمين السر المساعد في النادي محمد الغربة خلال المؤتمر ان حرص اللجنة على تسهيل عمل الاعلاميين في تغطية البطولة نظرا لاهمية دور الاعلام في انجاحها مشيرا الى ان اللجنة خصصت مكاتب خاصة لمتابعة كل امور البطولة.

