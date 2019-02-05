محلية

كما وضحنا من قبل بأن خطوات خارطة الطريق لانهاء ازمة الايقاف الرياضي ستكون في انتخابات الاتحادات الوطنية والتي تتطلب ان يقوم كل اتحاد محلي باعتماد نظام اساسي جديد حسب نظم الاتحادات الدولية المشابه وحسب المواثيق الاولمبية... فالكل ينتظر ان تدعى هذه الاتحادات لاجتماع لاقرار النظام الاساسي الجديد لنشره بالجريدة الرسمية وتحديد موعد انتخاباتهم... من هنا جاءت أهمية اجتماع الاندية الاخير بنادي كاظمة وبحضور كل الاندية ما عدا القادسية لانه لم يقم بانتخاباته والعربي لسبب غريب سمعناه ولست متأكدا منه الا وهو: اشترط بأن يحضر من يمثل القادسية في الاجتماع؟ طبعا اتمنى ان يكون هذا الخبر غير صحيح ( فالعربي كيان مستقل كان من الافضل حضوره لهذا الاجتماع ) وايضا عدم دعوة القادسية من قبلهم غير مقبول لانهم ما زالوا يديرون النادي الي موعد انتخاباتهم في نهاية هذا الشهر... فعمل المجلس لم ينتهي الى الآن!

اما ما تم بالاجتماع... هو تشكيل لجنه لصياغة اسس اختيار المرشحين من كل ناد... في هذا الامر تذكرت ما حدث معنا عندما كنا نجتمع بنادي الكويت مع بعض قيادي الاندية الاربعة (الكويت - العربي السالمية كاظمة) حيث خرجنا بتوصيات بترشيح الكفاءات فقط لهذه الاتحادات بناء على معايير محددة (من هنا ظهرت كلمتا: المعايير والتكتل؟). فقد لم يستمر مدة اعتمادهم لاسس ومعايير اختيار الكفاءات اكثر من انتخاب واحد لأحد الاتحادات ومن ثم بدأت (الخيانات) وكل ناد يفكر كيف ينجح مرشحه عن النادي الآخر... أي دخلوا في تربيطات فيما بينهم لا تهتم في الكفاءت وانما لمصالحهم! وهذا الذي اتوقع بأنه سيتكرر في الانتخابات القادمة حسب رؤيتي وقراءتي للوضع الحالي للاندية الرياضية... واعتقد ان مدة هذه الاتحادات يجب ان تتماشي مع مواثيق اللجنة الاولمبية الدولية في ان تقام انتخابات الاتحادات بعد نهاية الدورة الاولمبية القادمة في سبتمبر بطوكيو - اليابان... اي ان تكون الانتخابات في شهري اكتوبر او نوفمبر 2020...فهل ستمتد مدة الاتحادات وبذلك يحصل خلل في النظم الاساسية للاتحادات الدولية.... سؤال يحتاج لجواب قانوني..... والله من وراء القصد.

