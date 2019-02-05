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أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم عن سعادته بنجاح النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي احتضنتها الامارات، مشيدا بكل الجهود التي ساهمت في ترجمة أهداف الاتحاد وعكس الصورة المشرقة عن اللعبة في القارة الآسيوية.

وكانت البطولة التي انطلقت بالامارات في الخامس من يناير الماضي، اختتمت مساء الجمعة الماضي بتتويج المنتخب القطري باللقب للمرة الأولى في تاريخه اثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره الياباني 3-1.

وقال بن ابراهيم في تصرح خاص لوكالة الأنباء الألمانية: «لمسنا من خلال البطولة أن القارة الآسيوية أصبحت اليوم موحدة بشكل أكبر وأعمق وأن المسافات تقترب بين كل الاتحادات الوطنية، وهذا يؤكد ترجمة الرؤى والخطط الى واقع ملموس يخدم مصالح اللعبة في كافة أنحاء آسيا».

وأضاف: «رفعنا شعار (آسيا موحدة) لنضيء مستقبلا حقيقيا للكرة الآسيوية، عملنا منذ اللحظة الأولى على بناء قاعدة أساسية وصلبة ترتكز على الشراكة الحقيقية مع جميع الاتحادات الوطنية، وحاولنا مد جسور الثقة والتفاهم انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك فتجسد ذلك من خلال النجاح المميز للبطولة التي استضافتها دولة الامارات العربية المتحدة».

وعن التجربة الناجحة لرفع عدد المنتخبات المشاركة الى 24 منتخبا، قال الشيخ سلمان: «كان الاصرار على زيادة عدد المنتخبات من منطلق الايمان بأن الفوارق لم تعد شاسعة بين الدول المنضوية تحت عضوية الاتحاد، وهذا ما تجسد بالفعل من خلال المستويات التي شاهدناها في البطولة، نأمل أن نبدأ على تطوير الفكرة أكثر ودراسة جميع النقاط الايجابية التي تدعم نجاحها في المستقبل».

وأوضح الشيخ سلمان: «اتخذنا قرارا حاسما بزيادة عدد المنتخبات ومنح الفرصة والدعم والمساندة لمواطن آسيوية كروية جديدة للدخول في معترك الاحتكاك، فاليوم تجد أن حوالي نصف الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد القاري تشارك بالبطولة وهو ما يسلط الضوء أكثر على بقع جغرافية متعددة وأثر ذلك الكبير على عدة جوانب فنية وتسويقية وغيرها من الأهداف المهمة التي تحققت».

كما أشار رئيس الاتحاد الآسيوي الى أهمية القرار المتمثل بتخصيص مبالغ مالية للمنتخبات، مؤكدا أن ذلك يعزز من النجاح الملحوظ للبطولة لا سيما أنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يتم فيها تخصيص جوائز قيمة للمشاركين».

