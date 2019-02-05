دوليه

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أنه يرفض فكرة الغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تنظيم أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وشدد الوزير على أنه لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة لكنه سيقوم بذلك لو دار حديث عن امكانية الغاء البطولة.

ويعقد اتحاد الكرة غدا الأربعاء اجتماعا مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز لبحث أزمات الدوري الأخيرة والاتفاق على كيفية استمراره.

وواصل الوزير: «الغاء الدوري في الوقت الحالي بعيد تماما عن الاحتراف في الوقت الذي ينظر فيه العالم الى مصر بسبب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ثالث أقوى بطولة قارية على مستوى العالم».

وكان نادي بيراميدز أصدر بيانا رسميا وقدم شكوى ضد اتحاد الكرة المصري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب ما أسماه خلل في جدول الدوري وصرح تركي آل الشيخ مالك النادي أكثر من مرة أنه لن يلعب مباراة الأهلي الا بعد خوض الأهلي لمباراته مع الزمالك المؤجلة من الدور الأول.

وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تضامنه مع نادي بيراميدز لكن الأهلي أعلن تمسكه بالجدول الحالي مهددا بعدم استكمال البطولة حال تعديله.

من جانب آخر، أكد صبحي أن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية سيتم طرحها الكترونيا لاتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر «أون لاين» بعيدا عن أي مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة.

وأضاف أنه سيتم الاعلان عن جميع تفاصيل الحجز الالكتروني لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الوزير أنه تم اغلاق الستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة وذلك لتجهيزها واعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الاضاءة وأرضية الملاعب.

